П. Илиев, Creditland: След приемането на еврото автоматично увеличение на лихвите по кредитите няма да има

Автоматично увеличение на лихвите по съществуващите кредити няма да има, след като България приеме еврото. Това коментира Петър Илиев от Creditland на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от портала за имоти imoti.net.

Конференцията се проведе в София на 21 октомври 2025 г.

Банките ще трябва да се откажат от референтните лихвени проценти, обвързани с левовите депозити, и да изберат нови, външни за тях пазарни индекси. Това може да са Eurobor или показател, определян от БНБ или Националния статистически институт (НСИ).

Според Илиев по-приемливото и прогнозируемото е лихвите по кредитите да се обвържат с лихвите по евровите депозити, но това е решение на самите банки.

Според нормативната уредба новият референтен лихвен процент не трябва да води до увеличение на лихвите по вече сключените договори за кредити. Ако новият референтен лихвен процент е по-висок, то ще се прилага коригираща компонента.

С нарастването на лихвите по депозитите, тъй като в еврозоната те са по-високи от тези в България, е логично да има леко плавно увеличение и на лихвите по кредитите.

Приемането на еврото ще освободи на банките около 16 млрд. лева заради намаляването на задължителните минимални резерви спрямо депозитите ще намалеят от 12% сега, каквото е изискването на Българската народна банка (БНБ), до 1%.

Илиев коментира, че е далеч от мисълта, че всички средства ще се насочат към кредитиране. Повечето вероятно ще се вложат в депозитния механизъм на Европейската централна банка (ЕЦБ). Депозитите в ЕЦБ носят на финансовите институции лихва от 2% към момента.

Банките ще могат и да получават достъп до финансиране от ЕЦБ при необходимост, ако се нуждаят от ликвидност.

Кредиторите също така ще останат високоликвидни и ще се финансират от местния пазар, както досега, посочи Петър Илиев. Съотношението между кредитите и депозитите в България е 77%, под средното за еврозоната (94%).

Ако обаче ипотечният пазар продължи да расте толкова бързо и през 2026 г., вероятно БНБ ще въведе нови ограничения.

Илиев прогнозира, че ако много банки изберат да обвържат лихвите си с Euribor, вероятно ще се засили търсенето и предлагането на кредити с фиксирана лихва за определен период от време, което се е случило в Хърватия.

