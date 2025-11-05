Най-големият 3D принтиран жилищен проект в Европа беше завършен в Дания

Град Холстебро в Дания получи нова забележителност – най-големия 3D принтиран жилищен проект в Европа. Амбициозната сграда Skovsporet („Горска пътека“) в крайна сметка ще се състои от 36 студентски жилища, чиито стени са изработени с 3D принтера за строителство BOD3 на компанията COBOD, пише онлайн изданието VoxelMatters.com.

Проектът е приключил наскоро фазата на 3D принтиране и вече се подготвя за преминаване към фазата на вътрешно строителство.

Завършената фаза на 3D принтиране на проекта Skovsporet е преминала под ръководството на датската компания 3DCP Group, специализирана в 3D строителството, която е работила по редица други проекти, включително фитнес в жилищна сграда и павилион за комунални услуги в Копенхаген, както и училище с площ от 507 кв. м, което е било 3D принтирано в Украйна през 2023 г.

Новият ѝ е проект е най-големият до момента, като се състои от шест сгради с обща площ от 1654 кв. м. След завършването им всяка сграда ще разполага с шест студентски жилища с площ от 40 кв. м до 50 кв. м. Зад цялостния проект стои организацията за достъпни жилища NordVestBO в Западна Дания.

С помощта на 3D принтера BOD3 на COBOD 3DCP Group е успяла да изгради стените на шестте сгради в постоянно ускоряващ се график. Това означава, че докато принтирането на първата сграда е отнело няколко седмици (вероятно за да се установи работният процес и да се изгладят евентуални проблеми), последната сграда е била завършена само за пет дни.

„Резултатите в Skovsporet показват как 3D принтирането в строителството може да осъществи мащабни проекти по-бързо и по-ефективно от всякога“, коментира Хенрик Лунд-Нилсен, основател и генерален директор на COBOD International. „С принтера BOD3 постигнахме непрекъснато подобряване на производителността с всяка следваща сграда, което потвърждава, че технологията е готова за жилищни комплекси с много апартаменти в тях. Този проект е силен пример за това как автоматизацията се отразява на скоростта на строителството“, допълва той.

По-подробен поглед върху техническите подробности на проекта за студентски жилища показва: стените са отпечатани на 3D принтер с помощта на D.fab бетон, универсален и икономичен материал за 3D печат, разработен от COBOD и CEMEX, с нисковъглероден цимент на базата на варовик и калцинирана глина FUTURECEM, разработен от датския производител на цимент Aalborg Portland.

Благодарение на възможностите и автономността на BOD3 за принтирането на стените, което е изпълнено с милиметрова точност, са били необходими само трима оператори. Решението BOD3 на COBOD беше пуснато на пазара миналата година и интегрира наземна релсова система, която позволява на принтера да се разширява по оста Y, което е идеално за проекти с няколко сгради.

По отношение на устойчивостта използването на 3D принтиране в строителството е намалило значително отпадъчния материал в сравнение с конвенционалните строителни подходи. Освен това разположението на обекта е проектирано така, че да опазва естествената зелена околна среда – само 5% от дърветата на строителния обект е трябвало да бъдат изсечени, за да може да се осъществи строителството.

От функционална гледна точка всяко студентско жилище ще разполага с напълно оборудвана кухня, хол, баня, двойно легло и зона за учене. Студентите ще има достъп и до общи дворове. Естетически дизайнът на жилищата акцентира върху елементи като естествени материали и светлина. Например, всеки апартамент разполага с големи прозорци на покрива и наклонени тавани, проектирани така, че да пропускат светлина. Материали като покрит шперплат и стъкло също допринасят за създаването на топла, но отворена среда.