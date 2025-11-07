Най-просторните нови жилища са в София и Силистра, а най-тесните - в Смолян и Търговище

Жителите на областите София и Силистра живеят в най-просторните жилища, а тези в Смолян и Търговище обитават най-тесните домове в страната.

Средната жилищна площ на новопостроено жилище в област София е почти 140 кв. м, а в Силистра тя достига 121,7 кв. м., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). На обратния полюс, средната жилищна площ в област Смолян е едва 53,5 кв. м, а в Търговище – 56,6 кв. м.

През третото тримесечие на тази година в експлоатация са въведени 1392 жилищни сгради с 6478 жилища в тях. Лидер е София с 233 въведени в експлоатация жилищни сгради с 2081 жилища в тях. От гледна точка на брой жилища в сгради, получили акт 16 през третото тримесечие, след София се нарежда Бургаска област с 913, следвана от Пловдив с 846. Във Варна в експлоатация са въведени 723 жилища.

Източник: НСИ

В броя на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради на територията на област София (столица) не са включени данните за район Панчарево поради отказ на районната администрация да предоставя информация.

На обратния полюс в Монтана са въведени в експлоатация само 4 жилища, във Враца и Силистра – по седем, а в Габрово и Разград, съответно 9 и 10.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие със стоманобетонна конструкция са 69,6%, с тухлена – 23,6%, с друга - 6%, а с панелна – 0,8%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75,4%), следвани от жилищните кооперации (16,4%).

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38%), следват тези с три стаи (36,7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,9%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие е 629,6 хил. кв. м, а жилищната площ достига 452,6 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 69,9 кв. метра.