Г. Киров: Очакванията за имотния пазар в България са за година, сходна на 2025 г.

Очакванията за имотния пазар в България са за година, сходна на 2025 г., с плавно ускоряване на тенденциите – продажби с увеличаване на цените. Тази прогноза направи Георги Киров от консултантската компания Colliers в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него имотният пазар в България не е балонизиран. „Няма сегменти, които да са се раздули дотолкова, че през 2026 г. да очакваме спад или изненади. Може да ни изненадат само икономически и геополитически шокове, които са извън страната и никой не може да предвиди последиците от тях“, посочи консултантът.

Според Киров две тенденции регулират жилищния пазар у нас – кратката тенденция е свързана с еврото, а по-дългосрочната – с търсенето и предлагането на жилища в градовете.

Той отбеляза, че по данни на Colliers доходите в София продължават да нарастват по-бързо от цените на жилищата. „Покачването на доходите в столицата е с над 15%, докато цените на жилищата са се повишили до есента с приблизително с 5-6%“, направи сравнение консултантът и по думите му това означава, че жилищата стават по-достъпни, но смята, че усетът на хората е точно обратният.

Той очерта и в кои зони на столицата поскъпването е по-голямо. „Става все по-скъпо в зони, в които няма поземлени имоти за застрояване, и в такива, в които има високо търсене или са близо до центъра. В София има много нови проекти в бивши индустриални зони и в квартали, които преди две години са изглеждали като поляни, жилищата там са на цени от около 2000 евро на кв. м“, даде пример Киров. Той добави, че основната част от излизащата квадратура е съсредоточена в „Манастирски ливади“, Студентски град, „Витоша“, където цените са значително по-умерени в сравнение с кварталите „Изгрев“ и „Оборище“.

Що се отнася до заетостта в офис сектора, търговските площи и индустриалните имоти, консултантът отчете, че тя е близо до или равна на техническата незаетост от 1-2%, която позволява да се сменят наематели, и това означава, че в момента те могат да работят на абсолютен максимум. „Не виждаме строителни обеми, които може да се реализират през следващата година и да променят картината“, изтъкна Киров.

За колко години може да се изплати жилище от семейство от двама души и две деца, в което и двамата родители работят и получават високи заплати? Ще остане ли цената на кредита за покупка на жилище по-евтин от този в Западна Европа? Ще влязат ли в икономиката парите, които не са били в паричното обращение? Към кои сегменти на имотния пазар ще насочат инвестициите си търговските банки догодина след намаляването на задължителните им минимални резерви? Опасно ли е нивото на ипотеките? Може ли да се очаква вълна от ново предлагане на вторичния жилищен пазар?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.