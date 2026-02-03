Област Пловдив изпревари столицата по разрешителни за строеж на жилищни сгради

Област Пловдив изпреварва столицата с най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в последното тримесечие на миналата година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Издадените разрешения за строеж на национално ниво нарастват на тримесечна и на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2025 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в България се увеличават на тримесечна база с 5,8%, жилищата в тях - с 15,5%, а разгънатата им застроена площ - с 21,8%.

В периода от октомври до декември местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2425 жилищни сгради с 15 642 жилища в тях и с над 1,797 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 13 516 кв. м РЗП, както и на 1307 други сгради със 769 хил. кв. м РЗП, отчита статистиката.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради на тримесечна база се наблюдава спад както при броя им - с 12,5%, така и при разгънатата им застроена площ – с 8,3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 2,8%, както и разгънатата им застроена площ – с 12,5%.

По данни на НСИ на годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 26,6%, жилищата в тях - с 58,6%, както и разгънатата им застроена площ - с 62,9%.

За една година в статистиката отчитат по-малък брой издадени разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 6,7 и 61,3%. С 10,3% нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 22,5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 465, София (столица) - 299, София - 267, Варна - 192, и Бургас - 166. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 4 452, София (столица) - 3 864, Варна - 2 414, Бургас - 1 322, и Благоевград - 845.

Започнато строителство

През четвъртото тримесечие на 2025 г. е започнал строежът на 1 783 жилищни сгради с 9 177 жилища в тях и с 1,163 млн. кв. м разгъната застроена площ, на шест административни сгради/офиси с 2 999 кв. м РЗП и на 650 други сгради с 480 067 кв. м РЗП.

На тримесечна база започнатите жилищни сгради намаляват с 0,8%, но жилищата в тях се увеличават с 42,4%, както и разгънатата им застроена площ - с 32,1%. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран спад - съответно с 33,3 и 58,8%. Започнал е строежът на 0,6% по-малко други видове сгради, с 14,8% по-голяма РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15,9%, жилищата в тях - с 6,7%, както и разгънатата им застроена площ - с 21,6%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25%, а тяхната РЗП - с 50,9%. Започнал е строежът на 8,3% повече други видове сгради с 28,5% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 402 жилищни и 90 други сгради; София (столица) - 194 жилищни и 18 други сгради; София - 176 жилищни и 39 други сгради.