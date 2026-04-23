Свръхбогатите хора в света начело с Амансио Ортега настъпват на трилионен имотен пазар

Основателят на Zara Амансио Ортега и други свръхбогати хора и техните инвестиционни компании затягат контрола си върху пазар на бизнес имоти за 1 трлн. долара в момент, когато институционалните инвеститори изостават, пише Bloomberg.

Ортега, който е най-богатият испанец, разшири портфейла си от бизнес имоти в света миналата година, като придоби най-малко десет имота в Северна Америка и Европа за сумата от над 1,5 млрд. долара, сочат събрани от Bloomberg данни. Колегите му сред богатите хора в света също задържат вниманието си върху този клас активи, подхранвайки рекордните инвестиции на частен капитал в размер на 464 млрд. долара в пазара на офиси, логистични площи и жилища под наем миналата година, съобщава консултантската компания Knight Frank в доклада си за богатството през 2026 г.

Институционални компании са вложили 347 млрд. долара през същия период, като за четвърта поредна година богатите хора, семейните офиси и силно контролираните компании са направили по-големи вложения в сектора, отбелязва консултантската компания. Това показва нарастващото им влияние на финансовите пазари в света.

Представител на семейния офис на Ортега Pontegadea, който купи комплекс с две кули в центъра на Ванкувър, отдадени под наем на Amazon.com през ноември за около 780 млн. долара, е отказал коментар. 90-годишният Ортега има нетно състояние от около 130 млрд. долара чрез мажоритарния си дял в собственика на Zara Inditex, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

„През последните десет години се промени най-вече нивото на информираност сред частните инвеститори“, коментира Ник Брейбрук, глобален ръководител на капиталовите пазари в Knight Frank. „Институционалните купувачи се завръщат в недвижимите имоти, но частният капитал продължава да определя темпото“, допълва той.

Промяна на пазара – частни инвеститори доминират бизнес имотите през последните години. Графика: Bloomberg LP

Данните показват как свръхбогатите хора в света се възползват от оттеглянето на много институционални компании от имотния пазар заради по-високите лихвени проценти от 2022 г. насам - годината, в която според Knight Frank частният капитал за първи път е станал най-активният купувач на бизнес имоти за година.

Това е позволило на хора като американския магнат Лари Елисън да купят престижни активи на благоприятни цени, тъй като те често са по-гъвкави и имат по-дългосрочни инвестиционни хоризонти от институционалните компании. В началото на 2025 г. основателят на Oracle купи офис сграда в луксозния квартал на Лондон „Сейнт Джеймс“ за 162 млн. паунда (219 млн. долара), под първоначалната офертна цена. Магнатът в ресторантския бизнес Грег Флин участва тогава в сделка със сходни благоприятни условия за две офис кули в Сан Франциско, след като свободните площи на местния пазар нараснаха като последица от пандемията.

Общите инвестиции в бизнес имоти са се повишили с 12% през 2025 г. спрямо предишната календарна година, като пазарите на индустриални площи, офиси и жилища под наем са привлекли най-голям обем от капитала, сочи докладът на Knight Frank. В същото време бумът на изкуствения интелек е довел до ръст с 36% на годишните инвестиции в центрове за данни, което е спомогнало за създаването на нов клас имотни милиардери, отбелязва компанията.

Имотите отдавна са предпочитан актив за много от богатите хора в света, тъй като предлагат стабилни парични потоци, защита срещу рисковете от инфлация и възможности за осъществяване на лични интереси. Те съставляват около 11% от обичайния портфейл на инвестиционни компании, които обслужват свръхбогатите, като това е най-голямата част от средствата извън публичните пазари след частния капитал, сочи изследване, публикувано миналата година от UBS Group.

Но свръхбогатите не бяха напълно защитени от сътресенията на имотния пазар през последните години. Египетският милиардер Нагиуб Савирис свали офертната цена за мезонета си миналата година в скъпия лондонски квартал „Найтсбридж“ с около 10 млн. паунда, след като не успя да намери купувач на луксозния пазар, засегнат от нарастващите данъци върху богатството във Великобритания. Подразделение на семейния офис на Амансио Ортега също сключи договор с друг частен купувач в края на 2025 г. да продаде офис сграда в Манхатън за под половината от покупната му цена от 115,5 млн. долара преди две десетилетия.

Ударът от неуспешната сделка на Ортега в Манхатън беше смекчен от дивидентите в размер на около 3,2 млрд. евро, които той трябва да получи тази година от Inditex, което ще увеличи ликвидните му средства, за да запази статута си на един от най-видните частни инвеститори в бизнес имоти в света. Той и други представители на индекса на Bloomberg на 500-те души с най-голямо състояние в света почти са удвоили колективното си нетно богатство от края на 2022 г. до декември, като притежават активи за почти 12 трлн. долара.

„Това отразява факта, че е в ход създаването на огромно богатство“, коментира Лиъм Бейли, глобален ръководител на отдела за анализи в Knight Frank във връзка с доминацията напоследък на частните инвеститори в бизнес имотите. „Намираме се в етап на имотния цикъл, в който частните инвеститори правят първата крачка, а институционалните инвеститори ги следват“, допълва той.