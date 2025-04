Световните акции изпревариха щатските към края на март - загази ли „американската изключителност“?

В края на 2024 г. търговията с „американската изключителност“ процъфтяваше. Окуражени от изборната победа на Доналд Тръмп през ноември, инвеститори от цял свят наливаха пари в американския фондов пазар, пише MarketWatch.

Три месеца след началото на новата година обаче нещата изглеждат различно. През първото тримесечие на 2025 г. американските пазари изпитаха затруднения, засегнати от разпадането на популярни сделки около изкуствения интелект, както и от свързаната с митата несигурност. В същото време международните им конкуренти излязоха напред.

В резултат на това в понеделник основният индекс S&P 500 изостана от световните акции – измерено чрез представянето на борсово търгувания фонд MSCI All Country World Index ex-U.S. – с близо 11 пр.п. през първото тримесечие.

Това е най-силното представяне на международните акции за първото тримесечие на календарна година, според данните на Dow Jones Market Data, които се събират от края на 1987 г. насам.

Американските акции се представят значително по-добре от международните през последните 20 години. От края на март 2005 г. S&P 500 е нараснал с 370% в сравнение с по-малко от 65% за ETF MSCI All Country World Index ex U.S., показват данните на Dow Jones. (И двете числа не включват дивидентите.)

След такъв силен период на по-висока възвръщаемост за САЩ е ясно, че сега в ход е „догонваща“ търговия.

„Най-накрая започваме да виждаме известно завръщане към средните“ нива, казва Райън Дикманс, главен инвестиционен директор в Dunham & Assoc. Investment Counsel, в интервю за MarketWatch в понеделник. Ако миналото е някакъв ориентир, тенденцията може да продължи до края на 2025 г.

Не са много примерите, в които международните акции са изпреварвали американските с такава голяма разлика в началото на годината. Когато обаче това се е случвало преди, по-високите им печалби до голяма степен са се запазвали през останалата част от годината.

Акциите по света се представят добре през първото тримесечие, но има и няколко изключения.

Индексът STOXX Europe 600, който включва акции на компании, търгуващи се в еврозоната, Великобритания и Швейцария, постига най-силното си представяне за първото тримесечие спрямо САЩ от 2015 г. насам, сочат данните на Dow Jones.

В същото време японският Nikkei 225 изпитва затруднения, като спада с повече от 10% в местна валута, според данни на FactSet.

Спирачката на долара

За чуждестранните инвеститори, които притежават американски акции, трудностите на пазара през 2025 г. са особено болезнени.

Причината е, че цената на щатския долар се понижи заедно с индексите като S&P 500. Показателят ICE U.S. Dollar Index, измерващ стойността на долара в сравнение с някои от основните валути на пазара, спада с 3,9% през първото тримесечие, а S&P 500 се понижава с 5%. Това е необичайно: доларът и американските акции не са поевтинявали паралелно през календарно тримесечие от първите три месеца на 2018 г. насам, сочат данните на FactSet.

Натрупването на валутна слабост създава двоен удар за чуждестранните инвеститори. През последното десетилетие американският долар беше толкова силен, че много чуждестранни инвеститори, които купуваха американски акции, предпочитаха да не хеджират валутната си експозиция.

Сега някои анализатори се притесняват, че колкото по-дълго американските акции продължават да изпитват затруднения, толкова по-голям е рискът международните инвеститори да изтеглят парите си и да ги насочат към Европа или друг пазар. Това би могло да увеличи загубите на американските акции и потенциално да постави началото на порочен кръг.

„Ако американският пазар не се възстанови, тогава трябва да помислите и за всички тези чуждестранни инвеститори“, казва Хардика Сингх, икономически стратег във Fundstrat Global Advisors, в интервю за MarketWatch.

Имаше времена, когато американските акции бяха собственост предимно на американски инвеститори. От началото на 21 век чуждестранни купувачи навлязоха на американския пазар. Според данни на Федералния резерв, цитирани от капиталовите стратези на Goldman Sachs, в края на 2024 г. чуждестранната собственост върху американски акции е била 18%, което е най-високото регистрирано ниво. Това е увеличение спрямо едва 7% през 2000 г. и 2% през 1960 г.

В края на миналата година американските акции са формирали 57% от общата стойност на световния пазар на акции, което надхвърля общата стойност от върха на дотком балона през 2000 г., посочва Goldman Sachs. Оттогава делът им е намалял до 54%.

Сингх смята, че по-доброто представяне на международните акции е до голяма степен в резултат на „догонващата“ търговия след особено силния период за американските акции. Тя обаче не е убедена, че това е началото на трайна промяна.

Макар че политиките за митата на Тръмп внесоха повече несигурност пред перспективите на пазарите и американската икономика, всякакви икономически последици вероятно ще имат глобален обхват, тъй като търговските партньори на САЩ ще предприемат ответни мерки. Така че, ако митата на Тръмп действително окажат вредно въздействие върху икономиката, страданията вероятно няма да се ограничат само до САЩ.

Засега обаче все още очакванията са през 2025 г. американските компании да отбележат много по-силен ръст на печалбите от глобалните им партньори. Това подкрепя прогнозите на Fundstrat, че американските акции ще си върнат лидерството преди края на годината. „Наистина е от полза на останалата част от света, че САЩ продължават да се справят добре“, казва Сингх.