Печалбите в S&P 500 изглежда успяват да поддържат ралито на фондовия пазар

Силният сезон на отчетите показва, че двигателят на корпоративна Америка остава в такт, като потенциално облекчава притесненията, че рекордното рали при американските акции може би започва да показва признаци на прегаряне.

На фона на представените към края на четвъртък резултати от около една трета от членовете на широкия индекс S&P 500 този сезон на отчетите се оказва много по-силен от очакваното. Около 83% от компаниите са задминали прогнозите на анализаторите, според данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Това е напът да се окаже най-големят дял от второто тримесечие на 2021 г. насам.

S&P 500 бележи ръст от 28%, откакто достигна последното си дъно на 8 април, задавайки серия от рекордни върхове през последните няколко седмици. Дори и версията на измерителя, която претегля всички свои членове по равно, а не по пазарна капитализация, достигна рекорд. Ръстовете са факт на фона на отслабващите притеснения за ефекта от митата върху икономиката и постепенното завръщане на инвеститорите към акциите, отказвайки се от екстремното избягване на риска.

За да продължат ръстовете, корпоративните резултати ще трябва все така да впечатляват инвеститорите, като според Марк Хакет от Nationwide сезонът на отчетите сочи именно натам.

Процент на компании от S&P 500, които са успели да изпреварят прогнозите за печалбата си, по тримесечия. Графика: Bloomberg LP

„Докато някои от песимистичните сценарии отслабват, коментарите на ръководството са по-малко консервативни и оценките за 2025 г. и 2026 г. започват да нарастват, което осигурява този попътен вятър“, посочва главният пазарен стратег на компанията.

Няколко водещи компании показват оптимизъм. Alphabet отчита, че търсенето на продукти с изкуствен интелект стимулира тримесечните печалби. Строителните компании D.R. Horton Inc. и PulteGroup Inc. също отчетоха по-добри от очакваното резултати, отприщвайки рали при акциите си. Netflix повиши прогнозата си за продажбите през цялата година и маржът на печалбата. А Levi Strauss & Co. съобщи, че очаква ръстът на продажбите да компенсира ефекта от митата.

Повечето компании изпреварват оценките за тримесечие, за което повечето анализатори понижиха очакванията, прогнозирайки по-слаб период заради нарасналата несигурност около търговията и икономическия растеж. Преди началото на цикъла на отчетите компаниите от S&P 500 се очакваше да отчетат ръст на печалбата от 2,8% на годишна основа през второто тримесечие, според данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Досега ръстът е 4,5%.

В същото време икономическите данни също не показват непосредствена причина за тревога. Заявленията за помощи при безработица в САЩ намаляват за шеста поредна седмица, показват данни от министерството на труда, което намеква за устойчивост на пазара на труда.

„Макар пазарът на труда да не е във върхова форма, не показва и признаци на изтощение“, коментира Брет Кенуел, инвестиционен анализатор на EToro. Това би трябвало да помогне на инвеститорите да си поемат дъх, допълва той.

И все пак пътят напред не е напълно ясен за американските акции. Оценките са високи, като S&P 500 се търгува около 22,5 пъти на прогнозираната печалба спрямо 10-годишната осреднена стойност от 18,6. Това предизвика някои тревоги, че може да няма много пространство за евентуални грешки. Всъщност компаниите, които не могат да отговорят както на прогнозите за печалбата, така и за продажбите са наказвани най-строго от третото тримесечие на 2022 г. насам.

В допълнение се появяват признаци за образуването на „пяна“ (ситуация, при която цените на активите са прекомерно високи, водени предимно от спекулации и оптимизъм, отколкото от фундаментите, бел. ред.), като маниакалното рали при т. нар. мемеакции е напомняне за инвеститорската еуфория от 2021 г.

„Прекалено бичите настроения все още са най-големият рисков фактор за пазара“, посочва Джон Коловос от Macro Risk Advisors. Някой търговски бюра на Wall Street съветват клиентите си да хеджират в случай на загуби, ако развития от Федералния резерв или на търговския фронт влошат настроенията.

Високите оценки са причината Дек Мъларкий, управляващ директор на SLC Management, да държи под око печалбите, но още по-отблизо прогнозите. „По-силните от очакваното резултати подкрепят ценните книжа, но това е един взискателен пазар“, коментира той, като допълва: „Компаниите трябва да имат прилична история и силна прогноза“.