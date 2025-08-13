Пазарът на петрол остава без големи изменения в очакване на срещата Тръмп-Путин*

Цената на петрола остава стабилна след спада си при слабата търговия във вторник, като инвеститорите очакват преговорите между лидерите на САЩ и Русия в петък да дадат нов тласък на пазара, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поскъпват с 11 цента, или 0,17%, до 66,23 долара за барел, след като се понижи с 0,8% през предходната сесия. Фючърсите върху американския суров петрол WTI са нагоре със 7 цента, или 0,11%, до 63,24 долара за барел.

Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря с руския си колега Сергей Лавров, за да подготви срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин, макар да повтори, че срещата може да не доведе до пробив в конфликта в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че няма да отстъпи източната част на Донбас на Русия – условие, поставено от Путин за прекратяване на огъня – и настоя Киев да бъде включен в преговорите.

Търговците на петрол следят подготовката за преговорите, като се има предвид, че те могат да доведат до облекчаване на санкциите на САЩ срещу Русия - страна членка на ОПЕК+, а това би могло да доведе до по-голямо предлагане на пазара. Цените спадат през тази година, докато групата производители ускорява увеличаването на производството, въпреки перспективата за образуване на излишък, тъй като митата на САЩ оказват натиск върху глобалното търсене.

„Без Европейския съюз и Украйна на масата за преговори споразумение за прекратяване на огъня ще бъде трудно“, казва Гао Джиан, анализатор от Шандун в Qisheng Futures Co. „Дори и скоро да не се постигне споразумение, пазарът просто се нуждае от ясна посока – деескалацията напредва – за да отслаби потенциалната подкрепа за цените.“

Във вторник Министерството на енергетиката на САЩ увеличи прогнозата си за световния излишък през тази година до 1,7 млн. барела на ден, а Международната агенция по енергетика ще публикува своите оценки по-късно в сряда. Във вторник Организацията на страните износителки на петрол запази по-оптимистична прогноза, като предвижда по-стегнат световен пазар на петрол, отколкото се очакваше, за следващата година.

В същото време доклад на американската индустрия показа, че националните запаси са се увеличили леко през миналата седмица. Официалните данни ще бъдат публикувани по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 8:15 ч. българско време.