ОПЕК очаква по-затегнат пазар на петрол през 2026 г. и повишено търсене

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) очаква по-затегнат световен пазар на петрол в сравнение с предишната си прогноза, позовавайки се на ускоряващия се растеж на търсенето и по-бавното разширяване на доставките на конкурентите, съобщава Bloomberg.

Петролният алианс повиши прогнозите си за ръст на световното търсене през 2026 г. със 100 хил. барела на ден до 1,4 млн. барела на ден, което е малко по-висок темп от оценката за тази година, поради очакванията за по-силно икономическо развитие.

ОПЕК сви прогнозите за ръст на предлагането извън групата със същия размер.

Данните от секретариата на картела, базиран във Виена, показват, че запасите от петрол по света ще намалеят значително през следващата година - с почти 1,2 млн. барела на ден - освен ако групата и нейните съюзници не възобновят по-голямата част от замразеното производство.

И все пак перспективите на картела се оказаха изключително оптимистични през последните години и остават значително по-оптимистични от тези на по-широката индустрия. Миналата година ОПЕК в крайна сметка беше принудена да намали прогнозите за търсенето на петрол с 32%.

Последните промени показват, че лидерът на групата Саудитска Арабия споделя част от оптимизма на секретариата. С решение, взето по-рано този месец, Кралството и неговите партньори ускориха рестартирането на производството на 2,2 млн. барела на ден, една година предсрочно.

Цените на петрола се понижиха по време на това ускорено възраждане на допълнителните доставки, което се случи на фона на търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп, която помрачава икономическите перспективи. Суровият петрол е поевтинял с 11% от началото на годината до около 66 долара за барел на борсата в Лондон.

Промяна на данните

По отношение на доставките на петрол от картела и неговите съюзници, месечният доклад на ОПЕК рисува смесена картина, засилвайки объркването, предизвикано от промяната в данните, въведена миналия месец.

Картелът очаква производството на суров петрол в рамките на по-широкия алианс ОПЕК+ да се е увеличило с 335 хил. барела на ден през юли, като около половината от увеличението се дължи на Саудитска Арабия.

Въпреки че докладът на ОПЕК показва, че доставките на саудитски петрол до пазара са се увеличили със 165 хил. барела на ден през миналия месец до 9,525 млн. барела на ден, в бележка под линия се добавя, че Рияд е уведомил ОПЕК, че е намалил действителното производство с 551 хил. барела до 9,2 млн. барела.

Кралството заяви миналия месец, че е увеличило производството през юни, за да позиционира безопасно барелите по време на израелско-иранския конфликт, без да продава допълнителните доставки на клиенти.

Няколко от компаниите, които оценяват производството от името на ОПЕК, заявиха, че са били помолени да предоставят данни за предлагането на пазара за юни, които са по-скромни от прогнозите им за производство, като по този начин показват, че Кралството спазва квотата си за добив, определени от ОПЕК+.