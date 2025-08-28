Френският фондов пазар продължават ръста си въпреки опасенията за политическа криза

Основният индекс на френските фондови пазари САС 40 затвори на зелена територия въпреки опасенията за сериозната политическа криза, пред която е изправена Франция. Подкрепа на търговията оказа търговията с акциите на Pernod Ricard, които поскъпнаха с 1,4% до 100,40 евро за брой. Компанията съобщи за силен ръст на продажбите, но и очаква нестабилна есен.

На останалите европейски пазари обаче има спадове. Паневропейският Stoxx 600 започна с ръстове, но постепенно настроенията се обърнаха и сесията в четвъртък приключи със спад от 0,2% до 553,67 пункта.

Германският DAX достигна до 24 039,92 пункта, или понижение от 0,03%, докато френският САС40 затвори с ръст от 0,24 на сто до 7762,6 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се понижи с 0,42% до 9216,82 пункта. На търговията натежа представянето на акциите на енергийната компания Drax. Акциите на дружеството поевтиняха със 7,53% след като съобщи за начало на проверка от британския регулатор.

На петролните пазари цената на петрола се понижи с 0,7 на сто като търговците вече се подготвят за края на сезона на пътуванията. Подновяването на доставките по петролопровода "Дружба" също успокоява пазарите. Американският лек суров петрол (WTI) достига малко под 64 долара за барел към края на европейската сесия. Европейския "брент" се търгува за почти 68 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара е под натиска на очакванията за намаляване на лихвата в САЩ през септември. Търговията с единната европеска валута се извършва при 1,1684 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3519 долара.

Цената на златото достига 3474 долара за тройунция.