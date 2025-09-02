Петролът поскъпва под влиянието на ОПЕК+ и политиката на САЩ спрямо Русия*

Цената на петрола се повишава, като вниманието на пазара е насочено към предстоящата среща на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и действията на САЩ по отношение на руските доставки на „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,48% до 68,48 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,05% до 64,97 долара за барел.

ОПЕК+ ще проведе среща този уикенд, за да вземе решение за обема на производството си през октомври. Повечето пазарни наблюдатели очакват, че групата ще избере да запази нивото на добив без промяна.

Руските доставки също са в центъра на вниманието на фона на усилията на САЩ да окажат натиск върху Москва да сключи мир в Украйна. Вашингтон вече се прицели в Индия, един от най-големите вносители на руски петрол с мита върху вноса в размер на 50%. Ню Делхи обаче не показва признаци на смущение, като в понеделник се състоя среща между индийския премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин.

Цената на Брента се движи в диапазона между 65 и 70 долара за барел през последните седмици, като цените са с около 8% по-ниски тази година. Има опасения за предстоящ излишък, след като през предходните месеци ОПЕК+ реши да облекчи ограниченията върху добива в опит да си върне пазарен дял, а търговската война, водена от САЩ, рискува да ограничи търсенето на енергия.

„Цената на суровия петрол вероятно ще остане в ограничен диапазон“, заяви Вандана Хари, основател на компанията за пазарни анализи Vanda Insights. Тя добави, че украинските атаки срещу руски петролни съоръжения осигуряват подкрепа за цените, докато вероятността за по-строги санкции от страна на САЩ е намаляла.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.