SOFIX отчете 0,43% спад до 1081,02 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете 0,43% дневен спад до 1081,02 пункта. От акциите, включени в индекса, най-силно се понижиха тези на "Еврохолд България" АД - с 1,09% до 1,82 лв., следвани от книжата на "Шелли груп" ЕД със спад от 1,07% до 108,35 лв. и "фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) АДСИЦ с 0,95% до 5,2 лв.

Ръст сред 15-те в SOFIX отчетоха "Телематик Интерактив България" АД - с 1,85% до 22 лв., "Сирма груп холдинг" АД с 1,44% до 1,41 лв. и "Доверие обединен холдинг" АД с 0,65% до 9,28 лв.



Оборотът с книжата в SOFIX достигна 1,18 млн. лв., от които 1,03 млн. лв. се формираха от сделки с акции на ФНИБ АДСИЦ, 51 хил. лв. - с акции на "Шелли груп" ЕД, 35 хил. лв. - със "Сирма груп холдинг" АД, 30 хил. лв. - със "Софарма" АД, и 13 хил. лв. - с акции на БФБ АД. Тези компании формираха и топ 5 по оборот сред всички търгувани борсови компании.

Общият борсов оборот достигна 5,2 млн. лв., от които повечето се формира от облигации, а 381 хил. лв. - от сделки с чуждестранни акции и дялове на сегмента MTF BSE International.

Най-много сделки се сключиха с акции на "Сирма груп холдинг" АД - 29, следвано от "Софарма" АД с 27, "Шелли груп" ЕД с 19, ФНИБ АДСИЦ с 18, БФБ с 14.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.