SOFIX отбеляза спад от 0,04% до 1080,54 пункта

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете минимален спад от 0,04% до 1080,54 пункта в сряда. С ръст бяха БФБ АД с 1,04% до 9,75 лв., "Еврохолд България" АД с 0,55% до 1,83 лв. и ПИБ АД с 0,38% до 5,32 лв. Спад отчетоха 6 от компаниите в индекса, най-голям при "Телематик Интерактив България" АД с 0,91% до 21,8 лв., "Уайзър Технолоджи" АД с 0,9% до 5,5 лв. и "Смарт Органик" АД с 0,64% до 31 лв.

Общият борсов оборот беше 1 млн. лв., от които 580 хил. лв. с чуждестранни книжа на сегмента MTF BSE International и 299 хил. лв. с книжа в SOFIX.

С най-голям оборот бяха акциите на "Телематик Интерактив България" АД със 107 хил. лв., "Шелли груп" ЕД с 23 хил. лв., "Софарма" АД с 43 хил. лв., "Доверие обединен холдинг" АД с 38 хил. лв. и ФНИБ АДСИЦ с 20 хил. лв.

С най-много сделки днес бяха "Софарма" АД с 25, "ИПО Растеж" АД с 24 и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 18.

