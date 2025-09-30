ЕК иска данъчни стимули за гражданите, за да инвестират в ценни книжа

Европейската комисия (ЕК) иска правителствата на Европейския съюз (ЕС) да предоставят на гражданите прости и прозрачни цифрови сметки за инвестиране на спестяванията им и да променят данъчните правила, за да стимулират инвестициите в ценни книжа, според препоръка, публикувана във вторник.

Това е екзистенциално предизвикателство за ЕС, където спестяванията, натрупани в банките, са сред най-високите в света, според данни на Комисията.

„Искаме да развием европейската икономика, за да можем да гарантираме, че нашата социална държава продължава да функционира добре, но това изисква икономически растеж“, коментира европейският комисар по финансовите услуги Мария Луиш Албукерк, цитирана от Politico, пред журналисти.

„Като прехвърлят част от спестяванията си в по-продуктивни инвестиции, гражданите могат също така да улеснят финансирането на предприятията, като стимулират икономическия растеж и създаването на работни места в цяла Европа“, посочват от пресслужбата на ЕК в съобщение.

Като част от инициативата, която цели постигане на напредък по отношение на Съюза на спестяванията и инвестициите на ЕС, Комисията предлага стратегия за финансова грамотност на гражданите на блока.

Според институцията нивата на финансова грамотност в ЕС остават ниски - по-малко от една пета от гражданите на ЕС имат високо равнище на финансова грамотност, сочат данни на Евробарометър от 2023 г.

Комисията предвижда да събере заинтересованите страни, за да улесни взаимното обучение по успешни национални и международни инициативи за финансова грамотност и да насърчи приемането на най-добри практики от държавите членки, включително действия, насочени към нуждите на конкретни групи.

След това се планира да започне кампания за финансова грамотност в целия ЕС, която може да се финансира със съществуващите инструменти на блока.

Комисията ще провежда редовни проучвания на Евробарометър и ще насърчава държавите членки да разработват инструменти за оценка с цел проследяване на напредъка по отношение на равнищата на финансова грамотност.

Комисията препоръчва прилагането на данъчни облекчения и други фискални стимули за инвестициите на гражданите в ценни книжа. Институцията препоръчва продукти, които са твърде сложни или твърде рискови, като например криптоактиви, да бъдат изключени от програмата, както и да не се налагат географски ограничения, например европейска преференция.

Въпреки това, загриженост сред финансовите фирми и правителства предизвиква опасението, че американските финансови компании ще се възползват от подобна програма. Стефан Бужна, главен изпълнителен директор на паневропейската фондова борса Euronext, коментира пред Politico, че чуждестранните финансови играчи гледат „с лакомия към европейския отворен бар“.

Това лято седем европейски държави, водени от Франция, стартираха европейски етикет за инвестиционни продукти, като поне 70% от активите в портфолиото им са инвестирани в европейски компании.