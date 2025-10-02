Поскъпването на Samsung и SK Hynix тласнаха южнокорейския Kospi до нов рекорд

Южнокорейският показател Kospi скочи с повече от 3% в четвъртък, достигайки рекордно високо ниво, подкрепен от поскъпването на акциите на технологичните гиганти Samsung Electronics и SK Hynix. Към края на борсовата сесия бенчмаркът ограничи ръста си и затвори с 2,70% по-високо на ниво от 3549,21 пункта, предаде CNBC.

Книжата на Samsung Electronics и SK Hynix, които в сряда обявиха партньорство с OpenAI, поскъпнаха съответно с над 4% и 11%.

В същото време измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 1,05% до 854,25 пункта.

На този фон стана ясно, че индексът на потребителските цени в Южна Корея се е повишил с 2,1% на годишна база през септември или с повече от очаквания от икономистите в анкета на Ройтерс ръст от 2%. За сравнение, през август бе отчетено увеличение от 1,7%.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 0,87% до 44 936,73 пункта, а по-широкият показател Topix спадна с 0,24% до 3087,40 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 1,13% и приключи сесията на ниво от 8945,90 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,73% до 27 319,63 пункта. Акциите на Zijin Gold скочиха с почти 12%, надграждайки ръста си от предходните два дни след дебюта на борсата в Хонконг във вторник.

Китайските и индийските пазари бяха затворени поради празници.