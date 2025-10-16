SOFIX отчете 0,52% спад до 1066,09 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,52% до 1066,09 пункта.

Оборотът с книжата в индекса достигна 300 хил. лв. в сесията. Най-силен спад от компонентите на бенчмака отчетоха акциите на БФБ АД - с 2,04% до 9,6 лв., на "Еврохолд България" АД - с 1,65% до 1,79 лв., и "Смарт Органик" АД - с 1,33% до 29,6 лв.

От акциите в индекса ръст отчетоха само тези на "Сирма груп холдинг" АД - с 0,7% до 1,41 лв.

Общият оборот на борсата в четвъртък възлезе на 2,45 млн. лв., от които 724 хил. лв. се формираха от сделки с чуждестранни ценни книжа на сегмента MTF BSE International.

Сред акциите с най-голям оборот, търгувани в сесията, са "ВФ Алтърнатив" АД с 1 млн. лв., следвано от "Шелли груп" ЕД с 68 хил. евро, "Сила холдинг" АД с 85 хил. лв., "Велграф Асет Мениджмънт" АД с 61 хил. лв. и БФБ АД с 39 хил. лв.

Най-много сделки в сесията се сключика с акциите на БФБ АД - 18, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - 17, и "Монбат" АД - 16.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!