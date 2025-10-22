Надеждите за сделка между Индия и САЩ подкрепят цената на петрола*

Цената на петрола тръгна рязко нагоре след съобщения, че САЩ и Индия са близо до търговско споразумение, в рамките на което Ню Делхи може постепенно да намали вноса на суровината от Русия, което на свой ред да увеличи търсенето на алтернативни източници, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,8% в сряда до 62,44 долара за барел, докато тези върху американския West Texas Intermediate прибавят 1,9% до 58,34 долара за барел.

Евентуалното споразумение също така би могло да доведе и до намаляване на митата за индийския износ, според бизнес изданието Mint, което се позовава на запознати източници.

„Едно примирие ще е положително за икономическата инерция и ще подкрепи настроението за търсенето на петрол“, коментира Вандана Хари, основателка на фирмата за пазарен анализ Vanda Insights. „В случай че сделката включва намаляване на индийския внос на руски суров петрол, то това би оказало подкрепа също“, посочва още тя.

Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил в намерението на Ню Делхи да намали вноса си на руски петрол – търговия, която доведе до по-високите американски мита. В публикация в социалните мрежи Моди потвърди за разговора, но не спомена съдържанието на дискусиите. По-рано рафинериите в страната сигнализираха, че ще намалят, но не и спрат, покупките.

Петролът все още остава напът да отбележи трето месечно поевтиняване заради признаците за излишък, които оказаха натиск в посока надолу върху цените. Това обаче дава възможност на американската администрация да купува по-изгодно суровината за попълването на стратегическите си резерви. Вашингтон планира да купи 1 млн. барела с доставка през декември и януари.

В същото време американските резерви се оказаха намалели с 3 млн. барела миналата седмица, като наличието на бензин също е спаднало, според доклад на Американския петролен институт. Официални правителствени данни се очакват по-късно в сряда.

*Цените са актуални към 8:45 ч.