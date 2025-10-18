Петролният пазар се готви за дългоочаквания излишък

Най-доброто място за наблюдение на промяната, която се случва на световните петролни пазари, е в морето.

Според консултантската фирма Vortexa Ltd., из танкерите по света са натрупани над 1 млрд. барела петрол. Това е най-големият флот, превозващ петрол по море от 2020 г. насам, когато ценовата война между Саудитска Арабия и Русия наводни пазара по време на пандемията от Covid-19, пише Bloomberg.

Това явление дава осезаема подкрепа на дългогодишните прогнози, че нарастващото производство ще тласне пазара към излишък. Докато Китай криеше излишъка в продължение на месеци, като събираше евтини барели за своите стратегически резерви, пазарът най-накрая изглежда е достигнал повратна точка.

Суровият петрол от Близкия изток започва да се натрупва, а ключови ценови показатели сигнализират, че недостигът е към своя край.

Преходът към изобилие от петрол би трябвало да облекчи потребителите след години на ускорена инфлация при цените и да задоволи желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп за по-евтин бензин. Но това представлява заплаха за американските шистови производители, които вече се тревожат за бъдещето на индустрията, както и за Саудитска Арабия, която се бори с нарастващия бюджетен дефицит.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира наплив от доставки от над година. Допълнителните барели от САЩ, Бразилия , Канада и Гвиана се очаква да доведат до огромен растеж на търсенето, което се забавя, тъй като Китай приема все по-бързо електрическите превозни средства.

Мащабът на прогнозираното свръхпредлагане започна да нараства през април, когато Саудитска Арабия и нейните партньори от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) заявиха, че ще започнат да възстановяват неизползваното производство много по-бързо от планираното. Целта на Рияд е да си възвърне загубения пазарен дял.

Според МАЕ, световните запаси се натрупват със скорост от 1,9 млн. барела на ден от началото на годината. Рязкото увеличение на запасите от барели в морето може да е предвестник на още по-голямо натрупване през 2026 г.

JPMorgan Chase & Co. очаква среден дневен излишък от 2,3 млн. барела през 2026 г., докато Администрацията за енергийна информация на правителството на САЩ прогнозира 2,06 млн. барела.

И все пак цените на суровия петрол не са достигнали нива, които биха показали свръхналичност. Първоначално те се поколебаха, след като ОПЕК+ разшири доставките през април, но се оказаха изненадващо устойчиви през по-голямата част от годината. Между януари и края на септември цената на Брент беше средно 70 долара за барел.

Преобладаващото мнение днес е, че прекомерното складиране на запаси от страна на Китай е отклонило доставките от големи западни центрове за съхранение, където седмичните оповестявания на данните имат по-голямо влияние върху цените. Геополитически рискове, като удара на САЩ по ядрените съоръжения на Иран, също оказаха подкрепа.

„Реалността на пазара е, че не сме натрупали никакви запаси в западните пазарни центрове — излишъкът се е озовал предимно в Китай“, изтъква Ръсел Харди, главен изпълнителен директор на Vitol Group, най-големият независим търговец на петрол в света.

Това се превръща в проблем. Износителите от Близкия изток, като Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар, се затрудняват да продадат товари с доставка през ноември. Някои пратки от региона едва успяват да намерят купувачи, докато други остават непродадени.

Най-ясната промяна е в ценовата крива - набор от договори, които показват колко трябва да платят търговците, за да осигурят доставки на суров петрол за всеки месец в бъдеще. През април се оказа най-скъпо да се гарантират товари за доставка през следващия месец, структура, известна като обратна тенденция, която показва недостиг.

Тази премия е изчезнала, като голяма част от кривата сега показва обратния модел, известен като контанго - признак за изобилно предлагане, при което незабавната доставка на суров петрол е по-евтина от отложената.

Последиците от тази промяна са очевидни за най-големия потребител на петрол в света. Запасите от суров петрол в САЩ се покачват вече три поредни седмици до най-високото сезонно ниво от 2023 г. насам. Един складов брокер съобщава за скок в офертите за осигуряване на капацитет в хъба Кушинг, което е знак, че търговците се позиционират за пренасищане.

Според МАЕ, при сегашната си траектория, светът е напът към рекорден излишък от почти 4 млн. барела на ден през следващата година. Но историята показва, че пазарът е способен бързо да променя курса си и някои ключови играчи са скептични, че излишъкът ще бъде чак толкова голям.

Последните месечни увеличения на доставките от ОПЕК+ не са под вече обявените обеми, тъй като много членове на картела се затрудняват да добиват повече. Ако пазарът наистина се срине, някои анализатори като Morgan Stanley казват, че групата може да промени курса си и да намали производството. Натискът на Тръмп върху покупките на руски суров петрол от Индия също може да затегне пазара.

Преобладаващият наратив е „създаването на този мечи вид поглед върху света“, посочва Райън Ланс, главен изпълнителен директор на ConocoPhillips Inc. „Но от друга страна, ако погледнете физическите активи, ако погледнете физическия пазар, не виждате това да се разиграва“, добавя той.

Дори ако действителният излишък не отговаря на главозамайващите прогнози, показани на хартия – нещо, което дори МАЕ признава, че е вероятно, тъй като пазарът се адаптира – настоящата промяна е неоспорима.

„Сега навлизаме в малко по-различен пазар“, коментира Торбьорн Торнквист, главен изпълнителен директор на Gunvor Group Ltd. „Чували сме го и преди и хората са се опарили от това. Но този път, на този етап, мисля, че има малко повече смисъл в разказа за свръхпредлагането“.