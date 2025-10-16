САЩ имат план как да похарчат средствата от наказателните мита за руския петрол

Индия ще спре да купува руски петрол, съобщи пред журналисти в Белия дом американският президент Доналд Тръмп. В края на август САЩ наложиха наказателни мита в размер на допълнителни 25% върху вноса на индийски стоки в САЩ, след като Ню Делхи отказа да се съобрази с искането на Вашингтон да спре да купува енергоресурси от Русия.

Източници на Ройтерс обаче съобщават, че редица индийски рафинерии се подготвят да откажат доставките на руски петрол. Тръмп пък заяви, че има уверение от премиера Нарендра Моди, че Индия спира да купува руския петрол, макар и да не даде подробности за срокове за това.

"Това е голяма стъпка. Сега трябва да накараме и Китай да направи същото", посочи американският президент в брифинг в Белия дом.

Индия и Китай са основните купувачи на руски петрол след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година. Преди дни турският енергиен министър Алпарслар Байрактар коментира, че турската държава не купува руски петрол, а частните рафиерии сами оптределят своята политика, събразявайки се със своите интереси, като намекна за отстъпките, с които Русия намира купувачи за своите енергийни суровини. Според Ройтерс в момента отстъпката, с която Москва предлага своите сортове петрол, е 13 долара на барел спрямо цената на сорта Брент.

САЩ и Китай фактически са в търговска война

САЩ и Китай са фактически в търговска война, която се ожесточава, след като Вашингтон забрани вноса на олио в отговор на отказа на Пекин да купува американска соя, пише USA Today. Сега негативното отношение на Белия дом може да се разпространи и към връзките на Китай с Русия.

Западните съюзници и Украйна опитват да ограничат приходите в руския бюджет, които Кремъл използва за финансиране на войната, а петролът е един от основните източници. Освен към Индия усилията са насочени и към Китай. Според финансовия министър на САЩ Скот Бесънт в Конгреса имат готовност да одобрят законодателната инициатива на републиканеца Линдзи Греъм и демократа Ричард Блументал, която позволява налагането на наказателни мита до 500% като вторични санкции за покупката на руски петрол. Предложението има голяма подкрепа - 85 сенатори в 100-местния Сенат ще гласуват "за", каза Бесънт, цитиран от британското издание The Telegraph.

Финансовият министър е категоричен, че САЩ са "готови да действат, ако европейските съюзници се присъединят" по отношение на санкции срещу Китай. Но това е нещо, което в Брюксел не приемат, очаквайки ответни действия от Китай, които могат да сринат европейската икономика. Много държави в НАТО не са готови да обяват Пекин за враг, макар че признават китайската подкрепа за Москва за продължаване на войната, пише още The Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Британското издание посочва още, че средствата, които ще се наптрупат от китайските мита, ще бъдат използвани за "фонд за победата на Украйна" - за закупуване на оръжия за Киев. Изданието припомня, че позициите на САЩ за войната в Украйна се промениха съществено след срещата на Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска в средата на август.

Преди това в Белия дом коментираха, че Украйна ще трябва да се примири със загубата на територия в замяна на мир, намеквайки дори, че САЩ могат да признаят някои от окупираните зони - Крим и Донбас, за руска територия. Преди няколко седмици обаче Доналд Тръмп заяви, че руската икономика е в лошо състояние и Киев може да си върне териториите до международно признатите граници от 1991 година.

Темата за войната ще е основна в предстоящата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в петък (17 октомври). Очакванията са, че разговорите ще са основата, на която ще стъпи Белият дом, за да вземе решение за предоставяне на ракетите Tomahawk. The Telegraph посочват, позовавайки се на дипломати, че европейските съюзници в НАТО са склонни да приемат плана, при който купуват ракетите от САЩ и ги предават на Украйна.