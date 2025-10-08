Русия започва да изпуска и последния си голям енергиен пазар в Европа

Турция е последния голям газов пазар на Русия в Европа, но не е ясно дали ще успее да го задържи. Анкара може да покрие повече от половината от потреблението си, увеличавайки местния добив и вноса на американски втечнен газ, пише Ройтерс. САЩ публично настояват Турция, която е един от ключовите партньори в НАТО, да прекъсне своите енергийни връзки с Русия и Иран, за които тя е един от най-важните клиенти.

Скъсване на отношенията с двете държави могат да се окаже условие за изпълнението на дългогодишните усилия на турските власти да превърнат страната в енергиен хъб за Европа. В началото на войната в Украйна "Газпром" разработваше проект, с който да си върне европейските клиенти, използвайки Турция. Газопреносната мрежа в страната е една и трудно може да се направи разграничение на източника на газ, затова и Анкара продава свой микс, включващ всички доставчици.

В Европейския съюз обаче се готвят да спрат покупките на руски енергийни продукти от 2027 година, като под забрана ще бъдат и миксове, в които се съдържа руски природен газ. Но още преди това за руските планове за газов хъб в Турция спря да се говори.

Турция диверсифицира доставчиците

Реално Турция от години работи за диверсификация на енергийните доставки - с тръбен газ от Азербайджан, Русия и Иран, изгради и шест терминала за втечнен газ в Средиземно море, както и активно развива местния добив, откривайки няколко големи находища в Черно и в Средиземно море. Русия остава водещ доставчик, но делът на руския газ във вноса намалява от над 60% преди двадесетина години до 37% в първото полугодие на 2025 година.

Турция има два маршрута за доставка на руски газ - през "Син поток" и през "Турски поток" по дъното на Черно море. Договорът с "Газпром" за "Син поток" изтича в края на тази година и няма информация дали вече се водят преговори за удължаването му. По тези тръби Русия доставя 16 млрд. куб. метра за турската Botas.

По "Турски поток" Турция получава още 16 млрд. куб. метра газ, а втората тръба по проекта е насочена към Европа. Газът преминава през територията на България към Сърбия, Македония, както и Унгария, а от началото на тази година и Словакия. Доставките по "Турски поток" започнаха през 2019 година. Турция получава още и 9,5 млрд. куб. метра газ по Южния газов коридор от Азербайджан, както и 10 млрд. куб. метра от Иран, като договорът за доставки изтича в средата на 2026 година.

Годишното потребление на Турия е 53 млрд. куб. метра природен газ и по изчисленията на Ройтерс в последните години увеличава вноса на втечнен газ - от САЩ и Алжир. Очакванията са, че към 2028 година делът на тръбния газ в общия внос може да намалее до 26 млрд. куб. метра спрямо 41 млрд. куб. метра днес.

Преди дни турският енергиен министър Алпарслан Байрактар коментира пред CNN Turk, че американските предложения са изгодни. Той потвърди още, че се водят разговори със САЩ и други държави за изграждане на следващите ядрени реактори. Първоначално се очакваше, че Турция ще изгради три централи с технологиите на "Росатом". Първите блокове са почти готови и се очаква да заработят през 2026 година. Байрактар също така заяви, че държавни компании не купуват руски петрол. Турция е последният европейски пазар за руските танкери (тоест доставки през морски терминали), но покупките са от частни рафинерии.