Тръмп притисна Ердоган да се откаже от руския петрол на „решаваща“ среща

Американският президент Доналд Тръмп призова Турция да ограничи вноса на енергоносители от Русия, предупреждавайки, че продажбите на САЩ на стелт изтребители на съюзника от НАТО зависят от подкрепата на Анкара за американските цели, предава Bloomberg.

Тръмп описа срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в четвъртък като „решаваща“ и заяви, че може да обмисли връщането на Турция в съвместната програма за производство и закупуване на изтребители F-35 на Lockheed Martin. Той също така притисна Ердоган да положи повече усилия, за да убеди Кремъл да сложи край на войната в Украйна.

„Ще мога лесно, ако искам. Може би, може би ще го направим“, каза Тръмп, когато беше попитан дали е проправил пътя за сделка за F-35. „Зависи. Той ще направи нещо за нас“, каза Тръмп за Ердоган, без да дава повече подробности за разговора.

Коментарите подчертават характера на срещата в четвъртък и са поредният пример за натиска, който Тръмп оказва върху партньорите на САЩ да намалят покупките на руски енергоносители в опит да ограничи финансирането на войната на Кремъл в Украйна. Ердоган има свои собствени мотиви да направи компромис в Белия дом, търсейки споразумения в областта на авиацията, отбраната и енергетиката, за да поправи разклатените отношения на Турция с Вашингтон.

Рядка среща

Посещението на Ердоган, първото от шест години насам, предостави възможност на САЩ и Турция да възстановят отношенията си.

Двете страни са в дългогодишен спор относно програмата за изтребители F-35. Турция беше първоначален партньор в разработването на най-модерния военен самолет на Lockheed, но беше изключена от програмата, след като закупи руските системи за противовъздушна отбрана С-400. Тази покупка доведе до санкции от Конгреса, насочени към отбранителната промишленост на Турция, които все още са в сила.

Тръмп наскоро посочи, че има шанс за разрешаване на този спор и заяви в четвъртък, че ще обсъди с Ердоган закупуването на противоракетната система Patriot, американска алтернатива на С-400.

Голямо влияние

Тръмп заяви още в четвъртък, че Ердоган може да има роля в убеждаването на Путин да спре войната в Украйна, добавяйки, че турският лидер е уважаван както в Москва, така и в Киев. Той обаче повтори позицията си, че ограничаването на вноса на руска енергия е най-добрият начин за увеличаване на натиска върху Москва.

„Мисля, че той може да има голямо влияние, ако иска. В момента е много неутрален. Харесва му да е неутрален“, каза Тръмп. „И аз обичам да съм неутрален, но той е човек, който, ако се включи, най-доброто, което може да направи, е да не купува петрол и газ от Русия.“

По-късно в четвъртък репортери попитаха Тръмп дали е получил обещание от Ердоган да спре да купува руски петрол. Президентът заяви, че не иска да отговаря, а накрая каза, че смята, че Ердоган ще спре, ако го помоли.

Русия е най-големият доставчик на енергия за Турция, като според данни на националния регулатор миналата година е осигурила 66% от вноса на петрол и 41% от вноса на природен газ. През последните седмици Турция се опита да разнообрази източниците си на газ с поредица от сделки за закупуване на втечнен природен газ от САЩ, по-конкретно с 20-годишен договор, подписан тази седмица с търговската компания Mercuria Energy Group.

Нова сделка

Междувременно Boeing сключи една от най-големите си сделки за тази година, след като Turkish Airlines се съгласи да купи 225 самолета след срещата на двамата президенти.

Водещият превозвач на Турция ще закупи 50 самолета 787 Dreamliner, с опция за още 25, според информация, подадена в петък на фондовата борса. Доставките са планирани между 2029 и 2034 г.

Преговорите с Boeing за 150 теснофюзелажни самолети – 100 твърди поръчки и 50 опции за 737 Max 8 и Max 10 – също са приключили, като се очаква окончателно споразумение с производителя на двигатели CFM International, съобщи Turkish Airlines.

Продължават преговорите с Rolls-Royce Holdings и General Electric за закупуването на крилни двигатели, резервни двигатели и услуги по поддръжката на двигатели за широкофюзелажните самолети 787.

Поръчката на Boeing може да надхвърли 22 милиарда долара, според оценките на Ishka, които отчитат стандартните за индустрията отстъпки. Turkish Airlines, която има амбиции да удвои флота си през следващото десетилетие и да превърне Истанбул в глобален център, поръча и 230 самолета от Airbus през 2023 г.