Турция се опитва да спечели разрешение от Тръмп за местно производство на военни части

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган планира да закупи стотици самолети на Boeing и изтребители на Lockheed Martin, настоявайки в същото време някои от частите им да бъдат произведени в Турция, съобщава Bloomberg.

Ердоган е решен да компенсира планираните плащания за американски самолети с местни производствени сделки на стойност над 10 млрд. долара, посочват запознати източници.

Сделките подлежат на одобрение от американския президент Доналд Тръмп, който ще бъде домакин на Ердоган в Белия дом в четвъртък, казват източниците, говорили при условие за анонимност, тъй като плановете са поверителни. Срещата е критичен момент, докато Анкара се опитва да рестартира напрегнатите отношения, произтичащи от закупуването на руска противоракетна система, както и от други спорове.

Решаването на спора относно руските ракети С-400 може да доведе до безпрецедентно засилване на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост между дългогодишните съюзници.

Закупуването от Турция на руските С-400 доведе до застой на отношенията с Вашингтон, което накара САЩ да наложат санкции, насочени към отбранителната промишленост на страната, и да я извадят от програмата за разработка на изтребители F-35.

Министерството на отбраната на Турция е отказало коментар.

Анкара отказа да изостави системата С-400, както изисква Вашингтон, но има големи надежди, че Тръмп може да се съгласи да измени санкциите, за да позволи на Турция да купи 40 самолета F-35A, произведени от Lockheed, съобщи Bloomberg миналата седмица.

Такава стъпка би могла да накара САЩ да прекратят и суспендирането на 10 турски компании, които бяха на път да спечелят около 12 млрд. долара от производството на части за F-35, включително централната част на фюзелажа, произведена от Turkish Aerospace Industries, и да подкрепи растящата отбранителна промишленост на страната, казват източниците.

Някои турски компании за електроника биха могли да продължат да предоставят критични софтуерни решения, а други биха могли да помогнат за заобикаляне на по-строгите регулации на Европейския съюз, които ограничават използването на определени химикали в производството на компоненти за самолета, казват те.

Ердоган също така се надява да финализира покупката на 40 самолета F-16 Viper от последно поколение на Lockheed Martin, както и на стотици бомби, ракети и резервни двигатели, съобщи Bloomberg по-рано.

САЩ одобриха продажбата миналата година, след като Турция ратифицира членството на Швеция в алианса. Анкара първоначално планираше да купи 79 комплекта за модернизация като част от покупката на стойност 23 млрд. долара за модернизиране на съществуващите си F-16, но вместо това е решила да купи F-35A, казват източниците.

Турция използва около 240 изтребителя F-16, което е втората по големина флотилия в света след САЩ. Продажбата на нови F-16 би позволила на Анкара да изтегли от употреба остарелите си F-4, докато страната не бъде в състояние да разработи свои собствени военни самолети.

Анкара е поискала разрешение от САЩ да закупи и сглоби двигатели GE Aerospace F110 и F404, използвани в американските изтребители и в турските двумоторни военни самолети Kaan и тренировъчни самолети Hurjet, казват източниците.

САЩ все още не са отговорили на искането на Турция, което би могло да ускори производството на американските двигатели на фона на нарастващото търсене на американски военни самолети, твърдят източниците.