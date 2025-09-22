IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
България ще участва в разговори за изграждане на европейска стена срещу дронове

Нуждата от такава стена се очервата още по-ярко след случаите в Полша и Румъния, каза еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус

15:15 | 22.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Nathan Laine/Bloomberg

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят.

По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят.

Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

(БТА)

Последна актуализация: 15:15 | 22.09.25 г.
отбрана в ЕС Урсула фон дер Лайен дронове
гъбко
преди 10 минути
ще опукваме руZZийски дронове ... скоро ... !!
