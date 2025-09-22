Турция отмени мита върху вноса от САЩ преди срещата на Ердоган с Тръмп

Турция съобщи, че спира ответните мита, наложени през 2018 г., върху американския внос, вариращ от пътнически автомобили до плодове, в знак на затопляне на двустранните отношения преди посещението на президента Реджеп Ердоган в САЩ, предава Ройтерс.

Ердоган трябва да присъства на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица преди среща в Белия дом в четвъртък с американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че очаква да бъдат подписани търговски и военни сделки по време на посещението.

Отмяната на митата, които при въвеждането им обхващаха продукти като пътнически автомобили, плодове, ориз, тютюн, алкохолни напитки, твърди горива и химически продукти, беше обявена в Държавен вестник на Турция.

Ответни мерки в миналото

След като се завърна в Белия дом по-рано тази година, Тръмп използва обхватни мита в стремежа си да промени световната търговия в полза на Вашингтон, като взе на мушка не само традиционни съперници, а и дългогодишни съюзници.

САЩ определиха митническа ставка от 15% за турския внос през август. Анкара не предприе ответни действия срещу това решение.

Отмяната в понеделник се отнася за мита, въведени през 2018 г. в отговор на американските мита върху вноса на стомана и алуминий, които бяха задействани по време на първия мандат на Тръмп.

Ердоган посети за последен път Белия дом през 2019 г. и има трудно минало с Тръмп.

Макар че двамата споделяха близки лични връзки по време на първия мандат на американския президент, това беше и период на обтегнати двустранни отношения поради спорове относно връзките на Вашингтон с кюрдските бойци в Сирия и сделките на Анкара с Москва.

Турция разгневи администрацията на Тръмп през 2019 г., когато купи руски противоракетни системи С-400. В отговор Вашингтон отмени планирана продажба на изтребители F-35 за Турция и я изключи от съвместната програма за производство на самолетите.

Цел за обем на търговията от 100 млрд. долара

Турското министерство на търговията съобщи, че митата, наложени през 2018 г., впоследствие са били актуализирани въз основа на действията, предприети от страните, но са останали в сила до известна степен. То не съобщава цифри за сегашния мащаб на налозите.

„Допълнителните финансови задължения, наложени на вноса на някои продукти от американски произход, бяха прекратени“, допълни министерството, като се позова на напредък в преговорите със САЩ.

То съобщи, че Турция ще продължи да работи за постигане на съществува цел за годишна двустранна търговия в размер на 100 млрд. долара със САЩ. Търговските обеми между двете страни достигнаха около 30 млрд. долара миналата година.

„Ще продължим да развиваме политики за засилване на търговските отношения в полза на двете страни, за диверсифицирането им, като вземаме предвид конкурентни условия, и за развиването на нови области на сътрудничество“, допълни министерството.

Отделно Турция съобщи в понеделник, че е наложила допълнителни мита от 25%-30% на вноса на пътнически коли с изключение на тези от Европейския съюз и страни, с които Турция има споразумения за свободна търговия.