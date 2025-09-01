Икономиката на Турция се е разраснала по-бързо от очакваното през април-юни

Икономическият растеж на Турция се е ускорил през второто тримесечие въпреки извънредното повишение на основните лихви от централната банка през март, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт е нараснал с 1,6% на тримесечна база спрямо ревизираните 0,7% за предходния тримесечен период, коригирани спрямо сезонността и работните дни, съобщи в понеделник статистическата служба на Турция. Средната прогноза в проучването на Bloomberg сред икономисти беше за растеж от 0,6%.

Икономиката се е разраснала с 4,8% на годишна база в сравнение с медианната прогноза от 4,1% в проучването и ревизираните 2,3% през предходното тримесечие.

Ускорението се дължи до голяма степен на по-големия брой работни дни в Турция през тази година в сравнение с 2024 г., заявиха икономистите от QNB Turkey, водени от Еркин Исик, в изследователска бележка преди публикуването на данните.

Икономиката изненадващо расте, след като турската централна банка повиши лихвените проценти на извънредно заседание през март, за да смекчи последиците за пазара след ареста на известен опозиционен политик. Така институцията обърна цикъла на понижения на лихвите, който току-що беше започнал.

Въпреки това вътрешното търсене нарасна с най-бързи темпове за повече от година, което доведе до скок в годишния растеж. Централната банка възобнови пониженията през юли, като намали основния лихвен процент от 46% на 43%.

Разходите на домакинствата, които са основният двигател на турската икономика, са се увеличили с 5,1%, което е най-високият темп от първото тримесечие на 2024 г., съобщи Turkstat.