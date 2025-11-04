Водещите банки на Wall Street предупреждават за отстъпление на пазара от високите оценки

Инвеститорите трябва да се подготвят за спад на пазара на акции с повече от 10% през следващите 12 до 24 месеца, предупреждават изпълнителни директори от Wall Street, допълвайки, че такава корекция може да бъде и положително развитие.

Корпоративните отчети са силни, но „предизвикателството са оценките“, заяви Майк Гитлин, президент и главен изпълнителен директор на инвестиционния мениджър Capital Group, във вторник по време на финансов форум, организиран от Паричния орган на Хонконг.

На въпроса дали акциите са евтини, справедливо оценени или напълно оценени, Гитлин отговори, че повечето хора „биха казали, че сме някъде между справедливо и напълно оценени, но не мисля, че много хора биха казали, че сме между евтини и справедливо оценени“, каза той. Същото важи и за кредитните спредове, добави Гитлин, цитиран от Bloomberg.

Мнението беше подкрепено от главния изпълнителен директор на Morgan Stanley Тед Пик и главния изпълнителен директор на Goldman Sachs Group Дейвид Соломон, които също виждат възможност за значително разпродаване в предстоящия период и заявиха, че спадовете са нормална характеристика на пазарните цикли.

Според Пик пазарите са изминали дълъг път, но все още съществува „риск от грешки в политиката“ в САЩ и геополитическа несигурност.

„Да, пазарите изглеждат скъпи... но реалността е, че системният риск вероятно е намалял“, каза той. През 2026 г. ще има по-голям фокус върху печалбите на компаниите и ще има по-голямо разпределение, при което по-силните фирми ще се представят по-добре, а по-слабите ще изостанат, каза той. Освен това пазарът на ново емитиране е активен по целия свят „и инвеститорите искат да поемат рискове“.

„Трябва да приветстваме и възможността за спад от 10% до 15%, който не се дължи на някакъв макроикономически ефект“, каза Пик и добави, че „това е здравословно развитие“.

Според Соломон „технологичните мултипликатори са преизпълнени“, но това не важи за целия пазар. Той каза, че съветът на Goldman към клиентите е да продължат да инвестират, да следят разпределението на портфейла си и да избягват да се опитват да прогнозират пазара.

Той добави, че спадове на пазара на акции от 10% до 15% често се случват и през положителни цикли, без да променят общата посока на капиталовите потоци или дългосрочното разпределение.

„Това просто означава, че нещата се развиват, а след това се оттеглят, за да могат хората да преоценят ситуацията“, каза Соломон.