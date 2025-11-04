Здравко Пиринлиев: Желанието за сигурност води до сигурна загуба на пари

На 11 ноември София ще бъде домакин на 14-ото издание на Investor Finance Forum – най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност у нас. Тя се организира от Investor.bg и ще събере водещи икономисти, банкери и инвеститори, които ще обсъдят глобалните тенденции, финтех иновациите и новите възможности за растеж. Тази година събитието ще предложи нови формати и глобални акценти – с шест панела, специални интервюта с международни експерти и теми, посветени на макроикономическите тенденции, капиталовите пазари, финтех иновациите и търсенето на доходност в несигурна среда. Повече информация за програмата, лекторите и безплатната регистрация за събитието може да откриете на Investor Media PRO.

За развитието на пазара след влизането на България в еврозоната, какво носи успех при инвестирането и как да направим първата стъпка разговаряме с един от участниците във форума - Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор и лектор в "БенчМарк Финанс".

- Г-н Пиринлиев, влизането на България в еврозоната следващата година е завършекът на един дълъг процес за държавата и бизнеса. Наблюдавате ли промени в настроенията на родните инвеститори в тази връзка? Как очаквате новата валута да се отрази на апетита им за риск?

Влизането в еврозоната е изключително позитивна новина за българската икономика и за капиталовия пазар. Това е знак за стабилност, предвидимост и доверие, а това са трите фактора, от които инвеститорите се нуждаят най-много. Виждам промяна в нагласите: бизнесът е много по-уверен и склонен да взема дългосрочни решения. Еврозоната намалява валутния риск и отваря вратата за повече международни инвестиции, а когато несигурността намалява, апетитът към риск естествено нараства. Сериозният бизнес приветства това развитие, защото разбира, че еврото не е само валута, а инструмент за растеж.

Здравко Пиринлиев Снимка: БенчМарк Финанс Здравко Пиринлиев е главен инвестиционен анализатор и лектор в един от най-големите инвестиционни посредници в България – "БенчМарк Финанс". Той има опит на финансовите пазари като активен трейдър и инвеститор от над 10 години. Търгува краткосрочно акции, стоки и валутни двойки. Инвестиционните му интереси са свързани с активното менажиране на инвестиционния портфейл с фокус върху бързорастящи сектори, инструменти с фиксирана доходност и криптовалутите. От 2023 г. е хост на подкаста на компанията – "БенчМарк Подкаст", чиято цел е да обогатява финансовите познания на българина. "БенчМарк Финанс" е един от най-големите български инвестиционни посредници с над 20-годишен опит в сферата. Компанията предлага широк спектър от финансови услуги за индивидуални и корпоративни клиенти, предоставяйки достъп до глобалните финансови пазари и Българска фондова борса при изключително конкурентни условия.

- Изкуствен интелект vs. злато – кой можем да наречем краля на инвестиционните пазари тази година? Или може би някой друг заслужава короната?

Ако гледаме само числата от началото на годината, златото действително се представя по-добре от широкия пазар на акции. То обаче не е актив, който създава стойност – не генерира приходи, не изплаща дивиденти и не стои зад реален икономически растеж. Затова въпреки добрата му доходност през периода аз бих избрал акциите, и по-специално тези, свързани с изкуствения интелект. AI компаниите изграждат продукти, създават иновации и движат икономиката напред. Златото отразява страха и несигурността. Ако трябва да поставим корона, гледайки чистата доходност, тази година тя ще отиде при златото. Въпросът е колко време то ще успее да я държи на главата си и моето мнение е, че няма да е дълго, просто защото акциите в дългосрочен план бият ценните метали.

- Какво бихте посъветвали хората, които искат да направят първи стъпки в света на инвестициите, но все още не са сигурни откъде да започнат и накъде да се насочат?

Най-важното е да започнат, но по интелигентен начин. Трябва да мислят за дългосрочно изграждане на портфейл, а не за бързи печалби. Да не се опитват да „улучат перфектния момент“, защото никой не може. Желателно е да инвестират постепенно, систематично и в различни активи, за да разпределят риска. За начинаещите най-доброто решение често е широк и добре диверсифициран портфейл, например чрез индексни фондове или ETF-и. Когато човек започне, учи най-добре чрез реално участие, а не само чрез теория.

- На фона на бурните събития на световно ниво като войни и търговско напрежение какви съвети бихте дали на инвеститорите за преодоляване на несигурността?

Най-голямата грешка е да позволим на емоциите да диктуват решенията ни. Историята показва, че пазарите преминават през войни, кризи и рецесии, но въпреки това винаги се движат нагоре в дългосрочен план. Несигурността се преодолява със стратегия, дисциплина и последователност. Паниката е скъпа, а търпението е печелившо.

- Кои са слабите и силните страни на българина като инвеститор?

Слабата страна е страхът. Българинът често държи парите си в банков депозит, вярвайки, че това е „сигурност“. Но в период на висока инфлация това означава сигурна загуба на покупателна способност. Парадоксът е, че желанието за безопасност води до реална загуба на пари. Силната страна се проявява, когато човек преодолее тази първа психологическа бариера. Тогава българинът става изключително задълбочен, информира се активно, изучава пазарите и влиза много сериозно в инвестициите.

- Какво можем да очакваме от пазарите през идните месеци до края на първото тримесечие на новата година?

Очаквам повишена волатилност. Индексите са на рекордно високи нива и това прави пазарите по-чувствителни към макроикономически новини. Волатилността обаче не е враг на инвеститора, а възможност. В дългосрочен план посоката остава положителна, особено за секторите, които печелят от структурни тенденции като изкуствения интелект и дигитализацията.

- Защо избрахте да подкрепите Investor Finance Forum?

Подкрепяме форума, защото той работи за развитието на инвестиционната култура в България. Колкото повече хора разбират как работят пазарите, толкова по-малко ще вземат решения, продиктувани от страх, и толкова повече капитал ще остава и ще се развива в страната. Вярвам, че финансовата грамотност е форма на свобода, а Investor Finance Forum помага тази свобода да стане достъпна за все повече българи.