Васил Големански: Въвеждането на еврото ще отвори нови врати пред българския бизнес

Въвеждането на еврото в България ще отвори доста повече врати или най-малкото ще преодолее пречки пред българските компании, които те срещат особено когато решат да излизат навън и да привличат инвеститори. Това коментира Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), на откриването на Investor Finance Forum, който се провежда днес в Интер Експо Център в София.

Предизвикателствата пред Комисията в момента са основно три, като първото е приемането на еврото за основна валута, което е голямо национално предизвикателство изобщо, заяви Големански. Той припомни, че КФН има координираща роля за небанковия финансов сектор в тази посока, но подчерта, че вече се вижда, че водещите компании на капиталовия пазар са готови за приемането на еврото, както и Българската фондова борса (БФБ) и Централният депозитар. "В този проект наистина имаме техническа готовност – останалата част е предизвикателство за цялото население, за да преминат нещата плавно и без сътресения", заяви той.

Другото голямо предизвикателство за нас като пазар са двата нови европейски регламента – MiCA, касаещ търговията и услугите с криптоуслуги, и DORA, касаещ IT устойчивостта.

Начинът на работа и сигурността в ИТ сектора поне на нашия пазар в известна степен са подценявани, но когато се случат неприятни случки, тогава бизнесът отделя специално внимание, заяви Големански. "Регламентът DORA е точно това – да ни обърне внимание, че всички теми, касаещи нашия финансов и капиталов пазар основно, са базирани на ИТ услуги и всички теми, касаещи устойчивостта и сигурността в предоставянето на тези услуги са много важни, за да обслужваме клиентите си 24/7", поясни той.

Миналата година се прие законът за криптоактивите в у нас и сега предстои процес на лицензиране на доставчиците на криптоактиви. Предизвикателство е защото регистрираните в Националната агенция по приходите (НАП) до момента са около 200, като дори не всички да се явят за лиценз, това остава предизвикателство и за КФН, която трябва да изгради капацитет и в същото време да разглежда в детайлна форма заявките, коментира още Големански.

Третото голямо предизвикателство е преминаването от сетълмент цикъла от Т+2 към Т+1 (сделките с ценни книжа се уреждат (сетълват) един работен ден след датата на сключване на сделката - бел. ред.) поне до октомври 2027 г., когато всички капиталови пазари в ЕС ще трябва да променят цикъла, подчерта Големански. Отсега трябва да се подготвим – не толкова инфраструктурно, колкото начина на работа на всеки един от нас, на инвестиционните посредници, на публичните дуржества, тъй като това касае промени в корпоративните действия, подчерта той. За всичко това има ясна пътна карта на европейско ниво, като ще се организира и национален форум по темата по инициатива на КФН.

Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка.

Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт, М Кар София, официален дилър на BMW и MINI автомобили, и Nova Translate

Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar.

Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).

Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. "Стандарт", Moitepari.bg.