EuroBridge - възможност за растеж, стига компаниите да са смели и готови за промяна

Когато търсят компании за инвестиции, западните инвеститори очакват не просто имидж, не просто резултати, а предвидимост, много добър план и спазване на обещанията. Това изисква промяна на компанията отвътре, само резултатите не са достатъчни. В същото време обаче има много добри български компании, които стига да се осмелят да мечтаят, могат да постигнат много повече, отколкото си мислят, а пазарът EuroBridge - връзка между Бъгларската фондова борса и Deutsche Boerse, предоставят именно такава смела възможност. Това бяха основните заключения на участниците в дискусията EuroBridge – мост към капиталовите пазари в Европа по време на Investor Finance Forum, който се провежда в "Интер Експо Център" в София.

Последните две години БФБ доста активно участва в различни диалози с фондовите борси от Централна и Източна Европа и не само. Борсите в региона непрекъснато търсят възможности за партньорства, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Това не означава, че веднага или много бързо ще създадем една регионална борса, тъй като това не е толкова лесно.

Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Снимка: Investor Media Group

"За да могат малки борси като нашата да намерят сътрудничество помежду си, трябва да има бизнес модел, интерес от пазарни участници, компании, които да привличат интерес", поясни той. Партньорството с Deutsche Boerse обаче вече дава възможност на българските компании за бърза писта към голяма борса.

Изразявайки оптимизъм, Моравенов заяви, че възможностите, откриващи от несигурността, пред която е изправена Европа в момента, са именно за гъвкавите, иновативните икономики и компании, а в България има много такива и сега е моментът да се възползват от тях. "Следващите години ще наблюдаваме растеж на българския бизнес и на българските компании и много от тях ще намерят своето място в Европа и не само, а пътят за техния растеж е през капиталовия пазар", коментира той.

Ако една компания просто се прехвърли на друга по-голяма борса, това не непременно ще бъде най-добрата възможност, а така се борим и срещу риска хубавите, големи български компании с растеж, в един момент да не са български, точно заради достъпа до инвеститори, които имат растеж, да се прехвърлят, каза още Моравенов.

"EuroBridge е фантастично партньорство, изграждайки мост между Западна и Източна Европа", потвърди и Каролине фон Линсинген, представител на Deutsche Boеrse. Предимството е, че чрез листването на двете борси местните компании могат да се възползват от ликвидността и видимостта на франкфуртската компания. Местните шампиони стават европейски играчи и това е водещо предимство, което се опитваме да изградим за европейския капиталов пазар като цяло, но и за нашите две борси, добави Фон Линсинген.

Каролине фон Линсинген, представител на Deutsche Borse. Снимка: Investor Media Group

Листването на Xetra дава достъп на компаниите до най-големите глобални институционални инвестиции, които се интересуват от възможностите в Европа, но и от диверсификация. Те търсят реален потенциал, включително извън Западна Европа. Тя подчерта, че Deutsche Boerse има и най-големия пазар за търговия на дребно в Европа и интересът към капиталовия пазар расте, тъй като се предоставя голяма видимост към емитенти на борсата.

Тя даде конкретен пример с листването на „Шелли“ на борсата Xetra, след което оборотът и на нея, и на БФБ се увеличи. Преди преместването на сегмента Xetra оборотът с търговия с акции на Shelly бе за 1 млн. евро, в края на април през 2024 г., когато „Шелли“ се листна на Xetra търгуваният обем на платформата стигна допълнителните 2,3 млн. евро, а през 2025 г. – по 4 млн. евро месечно на Xetra, даде конкретни данни Каролине фон Линсинген. В същото време капитализацията в момента на листването беше 300 млн. евро, докато сега, за година и половина, стигна 1 млрд. евро, което е изключителен пример как можем да насърчаваме растежа трансгранично, добави тя.

Деница Георгиева, директор за връзка с инвеститорите на „Шелли груп“, поясни, че при листването си на Xetra дружеството е влязло доста подготвено и това е била логическа стъпка, защото компанията вече е започнала да се променя по западен модел, за да отговори на изискванията на инвеститорите.

Деница Георгиева, директор за връзка с инвеститорите на „Шелли груп“. Снимка: Investor Media Group

Именно върху подготовката акцентира Георгиева, коментирайки какво е нужно на една компания, за да се позиционира добре на EuroBridge. „EuroBridge само отваря вратата към международния капиталов пазар, но като дружество, което идва от по-малък капиталов пазар, то се оказва един вид експат на развития капиталов пазар. Дали ще може да извлече максимално ползите, зависи изцяло от това как дружеството ще отговори на очакванията на чуждестранните инвеститори“, добави тя.

Това е една възможност, която ако остане до това акцията да е регистрирана за търговия на Xetra, няма да има същия ефект, ако компанията и мениджмънтът не работят в посока да я променят по западен модел, каза още Гоергиева. Западните инвеститори държат много на добрата комуникация, на прекия контакт с мениджмънта и спазване на обещанията. Търси се предвидимост, търсят се добри резултати, но всичко това трябва да бъде облечено в определено поведение на емитента. Това изисква промяна на компанията отвътре, само резултатите не са достатъчни, категорична беше тя.

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“, чието двойно листване предстои, вдъхна кураж на компаниите с подобен интерес, заявявайки, че процесът не е бил толкова тежък, колкото са очаквали. "Да, трябваше да направим проспект, но той не е загубено време, тъй като ни даде възможност да обмислим какво искаме да кажем на нашите съществуващи и бъдещи инвеститори, да си подредим в главата плана за следващите години", заяви той.

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“. Снимка: Investor Media Group

Като глобална компания, за "Сирма" започна леко да отеснява българската борса, коментира Алексиев. Това, което правим в момента, чисто стратегически, е да се позиционираме като силен европейски играч в областта на изкуствения интелект (AI), обясни той бъдещите планове на компанията. Целта е нашата основна технология, AI платформа – SirmaAI, да стане европейската алтернатива на американските водещи компании.

"Доста напреднахме в изграждането на тази технология и оттам нататък шансовете ни са големи, тъй като имаме ключова експертиза в много индустрии, които са стратегически за компанията. Оттам нататък целта ни е към 2030 г. да сме половинмилиардна компания", посни той. Алексиев допълни, че "Сирма" продължава с пълната вълна от придобиване на компании, "ще започнем с втората в един момент и ще ни трябва по-стабилен ресурс, който ще можем да получим през борсата във Франкфурт. Ясно е, че ни предстои много работа, за да получим доверието на инвеститорите".

Търговията на „Шелли“ на Deutsche Boerse и Xetra е над 100 млн. евро за една година назад, което е няколко пъти повече от търговията в България, уточни Николай Мартинов, съосновател на „Импетус Кепитъл“. Българите инвеститори в „Шелли“ са 1900, международните също са горе-долу толкова, т.е. са поравно. Следващата година обаче международните инвеститори ще са няколко пъти повече.

Николай Мартинов, съосновател на „Импетус Кепитъл“. Снимка: Investor Media Group

"Тоест EuroBridge пазарът създава парични потоци и движение между страните в Европа вече само с една компания. Оттук нататък въпросът не е кога, а кой и как", коментира той доколко EuroBridge може да е стимул повече български компании – особено иновативни и технологични – да се листнат на борсата. Българските компании трябва да разберат, че могат много повече отколкото си мислят и трябва да си позволят да мечтаят, да махнат ограниченията в мисленето и да си минат по EuroBridge пазара, бе категоричен той.

Границата между успешната компания и успешното IPO е готовността на българските предприемачи да се състезават, да растат и да побеждават под светлината на прожекторите. Много малко от тях са готови да станат прозрачни, да се отчитат, да имат независим борд и много други неща, добави Мартинов. Това е трудността за огромна част от тях, но това, което те пропускат е, че нямайки капиталовия пазар като коректив нямат най-силния тласък да постигнат успехи.

Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка.

Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт, М Кар София, официален дилър на BMW и MINI автомобили, и Nova Translate

Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar.

Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).

Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. "Стандарт", Moitepari.bg.