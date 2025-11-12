ОПЕК промени оценката си за петролния пазар от дефицит към излишък

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) промени оценката си за световния петролен пазар през третото тримесечие от дефицит към излишък, тъй като производството в САЩ е надхвърлило очакванията, а самата организация е увеличила добива си, предава Bloomberg.

Според новия ѝ доклад глобалното производство на „черно злато“ е превишило търсенето с 500 хил. барела дневно през периода. Това контрастира с изчисления преди месец недостиг от 400 хил. барела дневно.

Секретариатът на организацията, базиран във Виена, повиши оценките за добива извън ОПЕК и нейните съюзници с 890 хил. барела дневно, като малко над половината от това увеличение се дължи на САЩ.

Докладът показва също, че Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) е добила повече петрол, отколкото е било необходимо през последното тримесечие. Саудитска Арабия насочва коалицията към ускорено възстановяване на спрените доставки тази година в опит да си върне дял от световния пазар.

В същото време ОПЕК увеличи оценката си за общото производство на течни горива в САЩ през третото тримесечие до 22,81 млн. барела дневно спрямо 22,27 млн. преди месец. Общата промяна в добива извън ОПЕК+ за 2025 г. е много по-скромна - само 110 хил. барела дневно.

Излишък и през следващата година

С наближаването на 2026 г., данните на ОПЕК сочат излишък, макар и по-умерен в сравнение с прогнозите на други анализатори. Алиансът би трябвало да произвежда 42,6 млн. барела дневно през първото тримесечие, за да балансира световното търсене - по-малко от добитите 43 млн. барела през октомври.

По-рано в сряда секретариатът на ОПЕК приветства промяна в позицията на Международната агенция по енергетика (МАЕ), която в годишния си доклад призна, че търсенето на „черно злато“ може да продължи да расте още няколко десетилетия.

МАЕ, която в последните години прогнозираше, че потреблението ще спре да расте през това десетилетие, според ОПЕК е имала „сблъсък с реалността“.