Dow Jones прескочи 48 000 пункта в очакване бюджетната парализа в САЩ да приключи

Водещият индекс на фондовата търговия в САЩ Dow Jones за първи път прескочи нивото от 48 000 пункта в очакване на края на най-дългата бюджетна парализа в САЩ. Европейските борси затвориха на зелена територия, водени от същия оптимизъм.

Сенатът одобри сделка в понеделник (10 ноември) и се очаква по-късно днес предложението да бъде разгледано и гласувано и от Камарата на представителите (долната камара на Конгреса). Американският президет Доналд Тръмп вече заяви, че подкрепя постигнатото съгласие, което ще удължи финансирането на администрацията до края на годината, пише CNBC.

Dow Jones добави 0,68% и затвори сесията в сряда на рекордото ниво от 48 254,82 пункта. На представянето на индекса повлия и доброто представяне на банковия сектор. Акциите на Goldman Sachs поскъпнаха с 3,54% до 838,97 долара за брой.

Широкият S&P 500 се повиши с по-скроните 0,06% до 6850,92 пункта. Оптимизмът на можа да зарази Nasdaq, който затвори на негативна територия, изтривайки 0,26% от стойността си до 23 406,457 пункта.

Прогнозите на ОПЕК за състоянието на петролните пазари пък повлече на долу цената на петрола, допълва Bloomberg. Американският лек суров петрол (WTI) затвори сесията със спад от 4,2% до 58,50 долара за барел. Европейският "Брент" поевтиня с 3,8 на сто до 62,71 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1585 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3123 долара.

Цената на златото се повиши с 2% в очакване на решението на Федералния резерв за лихвите. То ще бъде взето без официални данни за безработицата през октомври. Те вероятно никога няма да бъдат публикувани заради блокираната работа на администрацията, пише още CNBC, базирайки се на коментари от Белия дом. Ценният метал се търгува за 4200 долара за тройунция.