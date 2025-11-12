Европейските фондови пазари удължават позитивния тренд

Позитивните настроения се задържат на европейските фондови пазари и водещите индекси затварят с ръстове сесията в сряда, пише CNBC.Очакванията са, че в САЩ ще бъде сложен край на бюджетната блокада, след като сделката премина първото си препятствие в понеделник и получи одобрението на Сената.

Водещият Stoxx 600 се повиши с 0,71% до 584,23 пункта като повечето сектори са на зелена територия. В Германия DAX добави 1,22% до 24 381,46 пункта, подкрепен от представянето на RWE. Енергийният гигант съобщи за по-висока от очакваното печалба за деветмесечието -3,48 млрд. евро. Пазарите очакваха печалба от 3,14 млрд. евро и това доведе до ръст на цената на акциите с 9% до 46,86 евро за брой.

Френският САС40 затвори на ниво от 8241,24 пункта, докато водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, записа нов рекорден връх от 9911,42 пункта, което е увеличение от 0,12 на сто спрямо предходната сесия.

Цената на петрола се срина като влияние оказват прогнозите за свръхпредлагане на пазара, а търговците пренебрегват оптимистичните настроения, свързани с поновяване на работата на американската администрация. Водещите сортове на пазара поевтияват с над 4% и европейският сорт "Брет" падна под 63 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) достига до 58 долара за барел към края на европейската сесия.

На валутните пазари еврото достига до 1,1591 долара за брой. Един бритаски паунд се разменя за 1,3135 долара.

Цената на златото се повишава с малко над 2% до 4205 долара за тройунция.