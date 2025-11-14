SOFIX отчете седмичен ръст от 0,79% до 1079,33 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете седмично повишение от 0,79% до 1 079,33 пункта. Най-силен от акциите, включени в индекса, реализираха "Еврохолд България" АД със 7,78% за седмица до 1,94 лв., "Шелли груп" ЕД с 5,47% до 105,615 лв. и "Българска фондова борса" АД с 2,78% до 11,1 лв.

Най-силни седмични понижения отчетоха "Уайзър Технолоджи" АД с 5,24% до 4,7 лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,79% до 2,75 лв. и "Софарма" АД с 1,11% до 2,68 лв.

Оборотът на БФБ в петък възлезе на само 773 хил. лв., от които 295 хил. лв. се формираха от сделки с акции на "Илевън Кепитъл" АД.

С най-голям оборот за седмицата са "Тексим Банк" АД с 4,9 млн. лв., "Република холдинг" АД с 2,08 млн. лв. и "Илевън Кепитъл" АД с 1,69 млн. лв.

Най-много сделки през седмицата се сключиха с акциите на "Шелли груп" ЕД - общо 132, следвано от "Илевън Кепитъл" АД със 116 и "Уайзър Технолоджи" АД със 101.

Материалът е с информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!