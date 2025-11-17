Данните за инфлацията в еврозоната ще бъдат във фокуса на инвеститорите тази седмица

Окончателните данни за инфлацията в еврозоната през октомври ще бъдат водещата тема на финансовите пазари през тази седмица. Очакват се и нови прогнози за икономиката на Европейския съюз (ЕС), а инвеститорите започват новата седмица и с надежда за повече икономически данни от САЩ след приключването на най-дългата бюджетна парализа в историята на страната.

На този фон сезонът на отчетите продължава, като сериозно влияние върху настроенията на инвеститорите се очаква да окаже тримесечният отчет на производителя на чипове Nvidia. Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Инфлацията в еврозоната

В сряда Евростат ще оповести официалните си данни за инфлацията в еврозоната през октомври. Според предварителните оценки през миналия месец инфлацията във валутния съюз се е забавила до 2,1% спрямо отчетените 2,2% през септември, в съответствие с прогнозите на икономистите. Според изчисленията на Евростат по-бързият ръст на цените на услугите е бил компенсиран от по-ниските разходи за енергия.

Наблюдаваният внимателно показател за основната инфлация, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, е останал без промяна на 2,4% по експресни оценки. Той не оправда очакванията за забавяне, тъй като инфлацията при услугите се е ускорила до 3,4% от 3,2% през септември, компенсирайки поевтиняването при индустриалните стоки.

През октомври ЕЦБ запази основната си лихва без промяна на ниво от 2% за трето поредно заседание, като председателят ѝ Кристин Лагард заяви, че тя и колегите ѝ „ще направят всичко необходимо, за да останем на добра позиция“.

Повечето централни банкери дадоха сигнал, че нямат голям интерес за допълнителни намаления след осемте такива с по четвърт процентен пункт до юни на фона на инфлация близо до целта от 2% и продължаващ растеж на икономиката. Някои обаче не изключват възможността за бъдещи понижения.

Базираната във Франкфурт финансова институция очаква инфлацията да се забави под 2% следващата година, преди да се върне към целта през 2027 г. Това е основната причина, поради която икономистите смятат, че ЕЦБ е приключила с понижаването на лихвите, а инвеститорите виждат само 40% вероятност за още едно намаление до средата на следващата година.

Ключови доклади за икономиката на Европа

За Стария континент седмицата започва с публикуването на новите прогнози за икономиката на Европейския съюз (ЕС). По-късно се очаква изявление на заместник-председателя на Европейската централа банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

Ще бъдат публикувани и данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на Швейцария през третото тримесечие.

В сряда ще бъдат оповестени също така данните за инфлацията във Великобритания през октомври. В четвъртък, отново на ценовия пейзаж, ще бъдат публикувани данните за инфлацията в Германия през миналия месец.

В петък се очаква данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) да даде яснота на инвеститорите за сектора на производството през ноември както за водещите страни от еврозоната, така и за целия валутен съюз. В същия ден британските власти ще оповестят както докладите за производството през този, така и за продажбите на дребно през миналия месец.

Икономиката на САЩ

Спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, което лиши инвеститорите и Федералния резерв от ключови данни, приключи миналата седмица, но остават неясноти. Въпреки че не се знае кога публикуването на правителствените икономически данни ще бъде подновено, трейдърите все пак ще имат няколко важни отчета за следене, пише Investopedia.com.

Няколко от тях са свързани с имотния пазар. Данните за продажбите на вече съществуващи жилища за октомври ще бъдат оповестени в сряда на фона на застинал имотен пазар, при който продажбите са на най-ниските нива от десетилетия вече повече от две години. Данните за започнатото строителство на жилища също трябва да излязат тази седмица, но не е ясно дали блокадата на администрацията ще доведе до допълнителни забавяния.

Междувременно протоколът от октомврийското заседание на Федералния резерв ще даде на наблюдателите на пазара по-задълбочен поглед върху дискусиите около лихвените проценти. Инвеститорите също така ще очакват окончателния ноемврийски доклад за потребителските нагласи, който по-рано този месец показа, че спирането на администрацията е започнало да прави някои потребители по-предпазливи относно състоянието на икономиката.

Отчетите на Nvidia и големите търговски вериги

Всички погледи - или поне тези на инвеститорите - ще бъдат насочени към Nvidia тази седмица, тъй като най-високо оценената компания в света ще публикува тримесечните си резултати в сряда. Търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), движи последните колебания на пазара заради опасения около високите корпоративни оценки в сектора. В последния си отчет Nvidia представи резултати, които малко надминаха очакванията, като увери инвеститорите, че търсенето на AI технологии остава силно.

В графика за тази седмица са и отчетите на големите търговски вериги в САЩ, начело с Walmart в четвъртък, само дни след като компанията обяви, че Джон Фърнър ще поеме поста главен изпълнителен директор на 1 февруари, заменяйки Дъг Макмилън. Акциите на компанията поскъпнаха до рекорден връх през октомври.

Други ключови търговци, които ще отчетат резултатите си тази седмица, са Target, която през последното тримесечие също обяви промяна в ръководството. Home Depot ще обяви резултатите си във вторник, а конкурентът Lowe’s Cos. трябва да представи отчета си в сряда. В графика за седмицата са и дискаунт веригите TJX Cos., компанията майка на TJ Maxx, и Ross Stores.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Рано в понеделник правителството на Япония публикува данни за брутния вътрешен продукт през последното тримесечие, от които стана ясно, че икономиката на страната се е свила с почти 2% от юли до септември, тъй като спадът в износа заради митата на САЩ е довел до първото понижение от шест тримесечия насам.

Доставките на автомобилните производители са отбелязали особено голям спад след период на нарастване на износа, преди митата да влязат в сила. Въпреки това, тъй като общото свиване не беше толкова рязко, колкото се очакваше, то вероятно представлява временна спънка, а не началото на рецесия, отбелязват икономисти.

В сряда ще бъдат представени по-подробни данни за износа, вноса и търговския баланс на Япония през октомври.

В четвъртък Китайската централна банка ще трябва да вземе решение за лихвените проценти в страната, а в петък японските власти ще обявят какво е било нивото на инфлацията в страната през миналия месец.