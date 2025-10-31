IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Инфлацията в еврозоната леко се забавя през октомври

Наблюдаваният внимателно показател за основната инфлация, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, е останал без промяна на 2,4%

12:58 | 31.10.25 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Инфлацията в еврозоната леко е забавила темпа си, продължавайки да се задържа близо до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%, предава Ройтерс.

През октомври инфлацията във валутния съюз се е забавила до 2,1% спрямо отчетените 2,2% през септември, в съответствие с прогнозите на икономистите. Според данни на Евростат от петък, по-бързият ръст на цените на услугите е бил компенсиран от по-ниските разходи за енергия.

Наблюдаваният внимателно показател за основната инфлация, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, е останал без промяна на 2,4%. Той не оправда очакванията за забавяне, тъй като инфлацията при услугите се е ускорила до 3,4% от 3,2% през септември, компенсирайки поевтиняването при индустриалните стоки.

Вчера ЕЦБ запази основната си лихва без промяна на ниво 2% за трето поредно заседание, като председателят ѝ Кристин Лагард заяви, че тя и колегите ѝ „ще направят всичко необходимо, за да останем на добра позиция“.

Повечето централни банкери дадоха сигнал, че нямат голям интерес за допълнителни намаления след осемте такива с по четвърт процентни пункта до юни при инфлация близо до целта от 2% и продължаващ растеж на икономиката. Някои обаче не изключват възможността за бъдещи понижения.

Базираната във Франкфурт финансова институция очаква инфлацията да се забави под 2% следващата година, преди да се върне към целта през 2027 г. Това е основната причина, поради която икономистите смятат, че ЕЦБ е приключила с понижаването на лихвите, а инвеститорите виждат само 40% вероятност за още едно понижение до средата на следващата година.

Последна актуализация: 12:58 | 31.10.25 г.
инфлация в еврозоната цените в еврозоната икономиката на еврозоната
1
rate up comment 1 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 41 минути
ОБАЧЕ, волатилните цени на храните и енергоносителите в къщи, показват съвсем друг пикчър. Що така бе Ройтерс?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
