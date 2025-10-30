Инфлацията в Германия се забавя, подкрепяйки решението ЕЦБ да не променя лихвите

Инфлацията в Германия през октомври се забавя все по-близо до целта от 2%, засилвайки убеждението на Европейската централна банка (ЕЦБ), че ръстът на цените в еврозоната е под контрол, предава Bloomberg.

Потребителските цени в страната са се повишили с 2,3% на годишна база, отбелязвайки спад спрямо отчетените 2,4% през септември, сочат данни на Федералната статистическата служба от четвъртък. Това е малко над средната прогноза за увеличение от 2,2% в проучване на Bloomberg сред икономисти.

Очаква се докладът за цялата еврозона, който ще бъде публикуван в петък, да покаже леко забавяне до 2,1% - малко над целта на ЕЦБ. Анализаторите също така предвиждат, че базисният инфлационен натиск ще продължи да отслабва.

По-рано днес ЕЦБ очаквано запази лихвените проценти без промяна за трето поредно заседание. Така базираната във Франкфурт финансова институция даде сигнал, че предпочита да изчака икономическите прогнози в края на годината, които ще дадат по-ясна картина за щетите от митата на американския президент Доналд Тръмп и фискалната криза във Франция.

В четвъртък Управителният съвет взе решение да остави лихвите по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение съответно на нива от 2%, 2,15% и 2,40%. Анализаторите прогнозират, че разходите по заемите в еврозоната ще останат на това ниво до 2027 г., освен ако актуализираната прогноза през декември не покаже прекалено забавяне на инфлацията.