ЕЦБ запази лихвите без промяна в очакване на нова порция икономически прогнози

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвените проценти без промяна за трето поредно заседание. Така базираната във Франкфурт финансова институция даде сигнал, че предпочита да изчака икономическите прогнози в края на годината, които ще дадат по-ясна картина за щетите от митата на американския президент Доналд Тръмп и фискалната криза във Франция.

В четвъртък Управителният съвет взе решение да остави лихвите по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение на съответно 2%, 2,15% и 2,40%. Анализаторите прогнозират, че разходите по заемите в еврозоната ще останат на това ниво до 2027 г., освен ако актуализираната прогноза през декември не покаже прекалено забавяне на инфлацията.

„Днес Управителният съвет реши да запази трите основни лихвени процента без промяна. Инфлацията остава близо до средносрочната цел от 2%, а оценката за ценовите перспективи е в общи линии непроменена. Икономиката продължи да расте въпреки предизвикателната глобална среда. Силният пазар на труда, стабилните баланси на частния сектор и предишните понижения на лихвените проценти продължават да бъдат важни източници на устойчивост. Въпреки това, перспективите остават несигурни, главно поради продължаващите глобални търговски спорове и геополитическо напрежение“, се посочва в изявлението на базираната във Франкфурт финансова институция след заседанието.

„Управителният съвет е решен да гарантира, че инфлацията ще се стабилизира на целевото ниво от 2% в средносрочен план. Той ще следва подход, основан на данните, като ще определя подходящата парична политика от заседание на заседание. По-специално, решенията относно лихвените проценти ще се базират на оценката на инфлационните перспективи и рисковете около тях, като се вземат предвид постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на базисната инфлация и ефективността на трансмисията на паричната политика. Не поемаме предварителен ангажимент към определена траектория на лихвените проценти“, се казва още в него.

Решението на ЕЦБ бе обявено по-малко от ден след като Федералният резерв на САЩ понижи лихвите с четвърт процентен пункт за втори пореден път, позовавайки се на забавяне на пазара на труда.

Икономистите смятат, че ЕЦБ е приключила с намаленията на лихвите

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и колегите ѝ вече посочиха, че паричната политика в момента е „на добро място“ с инфлация близо до целевото ниво от 2% и икономика, която нараства слабо, но показва устойчивост, пише Bloomberg.

Въпреки че се очаква растежът да се ускори през следващата година, съществуват редица рискове. Търговските спорове между САЩ и Китай могат да се отразят и на Стария континент, а вътрешната политическа несигурност води до резистентност към потребление. В момента френският премиер Себастиан Льокорню се бори с пониженията на кредитния рейтинг на страната, безизходица в обсъжданията на бюджета и силно фрагментиран парламент, а партията на германския канцлер Фридрих Мерц изостава в допитванията сред гражданите след крайнодесните партии.

Проучване на Bloomberg показва, че икономистите предвиждат депозитният процент да остане на 2% за момента, въпреки че една трета от участниците очакват поне още едно намаление, а 17% от тях прогнозират едно или повече увеличения до края на 2026 г.

Инвеститорите споделят подобно мнение. Те виждат малки шансове за друго понижение на лихвите през следващите месеци.

Инфлация и растеж

Какво ще се случи след тази седмица зависи до голяма степен от новите прогнози за инфлацията, очаквани през декември. Тогава икономистите на ЕЦБ ще ревизират оценките, показващи в момента, че ценовият натиск ще остане под 2% през 2026 и 2027 г.

Новите прогнози ще предложат и първа индикация за 2028 г., като стойност на инфлацията от 1,6% се смята за критична граница, която може да задейства ново намаление на лихвите.

На този фон икономиката на региона очаква подкрепа от увеличените държавни разходи, като перспективата за инвестирането на милиарди евро за отбрана и инфраструктура повиши доверието на бизнеса в Германия до най-високото ниво от 2022 г.