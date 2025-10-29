Фед оправда очакванията на инвеститорите с второ поредно намаление на лихвите

Федералният резерв на САЩ очаквано намали лихвените проценти с надежда да подкрепи отслабващия пазар на труда въпреки упоритата инфлацията в страната.

С 10 гласа „за“ и 2 „против“ в сряда Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на централната банка взе решението да извърши още едно понижение с четвърт процентен пункт след намалението през септември, с което доведе основния лихвен процент до диапазона между 3,75% и 4%.

Този ход оправда очакванията на инвеститорите и анализаторите.

Стивън Миран, който беше назначен за член на борда на Фед от президента Доналд Тръмп през септември, отново гласува "против", като той предпочиташе централната банка да действа по-силно с намаление от половин процентен пункт. Управителят на Федералния резерв в Сейнт Луис Джефри Шмид също гласува "против", но по противоположната причина – той предпочиташе Фед изобщо да не намалява лихвите.

Освен промяната на лихвения процент, Федералният резерв обяви, че ще прекрати намаляването на покупките си на активи на 1 декември.

В изявлението на Комисията след заседанието не се дават никакви насоки за плановете ѝ за декември. На заседанието през септември официалните лица очертаха вероятността за общо три понижения през тази година, като централните банкери ще се срещнат още веднъж през декември.

Председателят на Фед Джером Пауъл обаче предупреди да не се приема за даденост, че понижението на лихвите е сигурно на следващото заседание през декември.

По-рано този месец Пауъл сигнализира, че финансовата институция остава съсредоточена повече върху заплахите за пазара на труда, отколкото върху ценовия натиск.

Допълнителното охлаждане на пазара на труда напоследък се проявява чрез по-бавно наемане на нови служители, съчетано с по-бавно освобождаване на персонал. Според публикувани миналата седмица данни обаче инфлацията в САЩ през септември е била на ниво от 3%, доста над целта на паричния орган от 2%.

Днешното решение за лихвите бе взето на фона на спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, което навлезе във втория си месец. Тази ситуация забави или отмени публикуването на редица ключови доклади, което затрудни работата на Фед и до голяма степен замъгли преценката му за настоящата икономическа картина.

В изявлението си след заседанието Комисията по операциите на открития пазар призна несигурността, съпътстваща липсата на данни. „Наличните показатели сочат, че икономическата активност се разраства с умерени темпове. Растежът на заетостта се забави през тази година, а равнището на безработицата се повиши леко, но остана ниско през август; по-новите показатели са в съответствие с тези тенденции“, се посочва в изявлението. „Инфлацията се повиши от началото на годината и остава донякъде висока“.