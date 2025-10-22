Разминаване в лихвения хоризонт: Фед и ЕЦБ гледат в различни посоки

Досега подходите на Федералния резерв на САЩ (Фед) и Европейската централна банка (ЕЦБ) до голяма степен бяха синхронизирани, но този път различният икономически контекст и специфичните предизвикателства, пред които са изправени двете институции, вероятно ще доведат до разминаване в техните действия. Тази прогноза направиха анализатори от iBanFirst преди заседанията в периода 28–30 октомври на Фед и ЕЦБ.

От компанията за международни плащания за бизнеса очакват ЕЦБ да задържи лихвите на 2%, докато Фед вероятно ще продължи с понижения на фона на устойчив инфлационен натиск и стабилен жилищен пазар.

Предпазливост от ЕЦБ

От страна на Европейската централна банка пазарите не очакват промяна в лихвените равнища от нивото от 2%, което се смята за финален етап от настоящия цикъл на парично затягане. Някои членове на управителния съвет, като френския гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало, не изключват възможността за допълнително понижение от 25 базисни пункта в бъдеще, ако макроикономическата среда се влоши. Засега обаче подобен сценарий не стои на дневен ред.

Според тях допълнително понижение би имало ограничен ефект върху икономиката, тъй като паричните условия вече са достатъчно облекчени. Основният проблем на Европа не се е променил през последните години – вътрешното потребление остава слабо, а намаляване на лихвите до 1,75% едва ли би променило тази тенденция са аргументите на ръководството на ЕЦБ.

Колко ще са пониженията на Фед

Фокусът сега се насочва към Федералния резерв. Анализаторите на iBanFirst са по-предпазливи от пазарния консенсус по отношение на темпа на бъдещите понижения на лихвите. Те очакват още две понижения през следващите шест месеца, които биха довели основния лихвен процент до 3,75% в сравнение с 3,50%, отразени в очакванията на фючърсните пазари. Причината е устойчивият инфлационен риск.

По тяхна оценка инфлационният ефект от митническата политика на САЩ ще бъде по-слаб от първоначално предвиденото, макар и не без последствия. След като бъдат отчетени ефектите от временното спиране на работата на правителството върху публикуването на икономически данни, се очаква възстановяване на инфлацията през четвъртото тримесечие, което вероятно ще накара Фед да запази по-внимателен и предпазлив подход.

Освен това жилищният пазар в САЩ се оказа значително по-устойчив, отколкото икономистите прогнозираха в началото на годината. Това остава възходящ риск за инфлацията, който не може да бъде пренебрегнат. Цикълът на понижаване на лихвите все още не е приключил.

Понижение от 25 базисни пункта вече е заложено за този месец, но настоящият цикъл вероятно няма да бъде толкова линеен, както предишните, предвид противоречивите сигнали от икономиката.