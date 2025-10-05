Инфлацията очертава безпрецедентна тенденция – разминаване между производствените зони по света

През лятото пазарите останаха сравнително стабилни, макар че в някои суровинни сегменти се усещаше растящо напрежение. По отношение на инфлацията се очертава безпрецедентна тенденция – разминаване между производствените зони по света. Този коментар направи за Investor.bg Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в iBanFirst, компания за международни плащания.

„Обикновено в икономическите цикли, когато настъпи инфлационна фаза, тя засяга всички пазари, но с различна сила според региона. В периоди на силна глобална инфлация развитите икономики обикновено усещат по-умерени промени, докато развиващите се пазари са подложени на много по-рязко повишение“, обясни той.

Според него данните за Индекса на цените на производител (PPI), ключов показател за бизнеса, очертават съвсем различна картина. Разликите са съществени: инфлацията на производствените цени в САЩ е висока – 3,30% на годишна база. В същото време Индия и Китай се намират в дефлационна зона и излизат на минус съответно с 0,58% и 3,6%. В Европейския съюз показателят е по средата – умерен ръст от 0,6% за последните 12 месеца.

По думите на Габриелс макар методологиите да се различават по държави и да не позволяват директни сравнения, тенденциите са еднозначни.

Икономистът посочи, че в САЩ производствената инфлация се влияе от няколко фактора: устойчивостта на икономиката, страничните ефекти от митата и силата на пазара на труда. Той подчерта, че в крайна сметка обаче причините са по-малко важни от последиците.

„Една от тях е възстановената привлекателност на Китай като глобален производствен център. Признаците се множат: след период на несигурност Китай отново затвърждава позицията си като основен производствен хъб, благодарение на силния ценови натиск и ефективното управление на митническата война, започната от администрацията на Тръмп“, анализира ситуацията мениджърът. Той добави, че азиатската конкуренция забавя процеса на реиндустриализация в Европа и поставя под въпрос амбициите на президента Тръмп.

Преоценка на веригите за доставки

Йохан Габриелс отбеляза, че в по-широк план скоростта, с която пазарите печелят или губят конкурентоспособност, налага постоянна преоценка на веригите за доставки. „В рамките на компаниите тези решения вече се вземат с дългосрочен хоризонт. Идентифицирането на нови производствени бази се е превърнало в стандартна практика – както за осигуряване на най-ниски цени, така и за защита от митнически и геополитически рискове.

Икономистът смята, че за икономическите играчи и особено за малките и средни предприятия (МСП) с международна дейност – най-важното е да предвидят какво предстои през следващите месеци. Той обърна внимание, че два показателя ще се следят изключително внимателно: движенията на валутните курсове и промените в производствените разходи.

„Финансовите и изпълнителните директори на МСП с международна дейност все по-често се възползват от инструментите на валутния пазар, за да защитят своите маржове. Силната волатилност на валутния пазар през последните месеци – особено при долара – принуждава компаниите да адаптират стратегията си. Анализ, обхващащ над 10 млрд. евро плащания през първата половина на годината, показва близо 5-процентен спад на плащанията в долари, докато плащанията в местни валути вече достигат 20%“, коментира Габриелс.

Той подчерта, че компаниите прилагат стратегии за управление на валутния риск, променят валутата на разплащания и повишават маржа си. „Запазването на рентабилността изисква активни действия. Поддържането на статуквото вече не е опция за новото поколение финансови директори и ръководители на МСП“, е мнението на икономиста.