Очаква ли се краткосрочна корекция на пазарите от ефекта „Купувай слуха, продавай новината"

Има много малка вероятност Федералният резерв да не понижи лихвите и това да предизвика сериозна волатилност, но в същото време е възможно да има и краткосрочна корекция, предизвикана от ефекта "Купувай слуха, продавай новината". Този коментар направи Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в „БенчМарк Финанс“, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Пазарите са силно ентусиазирани от решението на Федералния резерв за лихвите в САЩ в сряда и какви насоки ще могат да се извлекат от изказването на председателя Джером Пауъл. Понижаване на лихвите с 25 базисни пункта е до огромна степен изконсумирано в оценките“, посочи той.

Пиринлиев отбеляза, че доста пазарни участници очакват по-сериозно поскъпване на американските акции, тъй като данните за инфлацията и особено пазара на труда в САЩ през последните месеци показват затруднения в икономиката. Според него голям интерес ще предизвикат коментарите на Пауъл след обявяването на решението за политиката.

"Ако има разочарование, по-скоро разочарованието би могло да дойде от това Пауъл да не оправдае и да не подкрепи очакването на пазара за още едно или две намаления на лихите към края на годината. Но ако каже, че може да има по-агресивни сваляния на лихвите до края на годината, тогава пазарът може да си изстреля доста сериозно нагоре“, предположи инвестиционният анализатор.

По думите му индексите в САЩ отново достигнаха рекорди през миналата седмица и това създава притеснения за повишен риск и съответно по-сериозни корекции.

Пиринлиев прогнозира, че огромните инвестиции в изкуствен интелект и нужната инфраструктура в САЩ ще продължават, така че „в средносрочен план няма големи опасности за фондовия пазар и очаквания за големи корекции“.

Инвестиционният консултант смята, че има еуфория, която обикновено не предвещава кой знае какви добри неща в по-голям процент от случаите, но за сериозни мечи пазари, сериозни спадове, особено в сферата на технологичния сектор за мен е много трудно да се говори", е мнението на Пиринлиев.

Според него, ако Фед даде някаква малко по-ясна насока за продължаващо понижение на лихвените проценти и "продължим да виждаме проблеми на трудовия пазар американските облигации, особено дългосрочните, може да очакват относително добро представяне“, добави той.

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

