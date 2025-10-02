ЕЦБ: Засилени връзки с пострадалите от митата страни може да подкрепи ролята на еврото в света

Европа трябва да действа бързо, за да повиши ролята на еврото в света, тъй като възможността да направи това скоро може да изчезне и блокът трябва да търси по-засилени връзки със най-засегнатите от американските мита страни, които да му помогнат да го постигне, заяви председателят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, цитиран от Ройтерс.

Хаотичната икономическа политика на САЩ разтърси доверието на инвеститорите в долара тази година, но до момента Европа изпитва затруднения да се възползва от предоставената възможност, като задейства промени твърде бавно поради нерешителност, разногласия и бюрокрация.

Очертавайки редица възможни начини на действие, Дьо Гало зааяви, че времето е от съществено значение и че е изключително важно Европа да си постави краен срок като 1 януари 2028 г., за да задейства промени.

„Ако не реагираме бързо, сме в сериозна опасност възможността да изчезне“, каза той в реч в Люксембург.

Валутата може да получи по-видна роля, ако блокът фактурира по-голяма част от външната си търговия в евро и има възможност да направи това със страните, които са особено засегнати от американската търговска политика.

„Можем да повлияем на преговорите на ЕС с търговските партньори, които са силно засегнати от новите протекционистични мерки на Америка, например Индия, Швейцария, Индонезия“, каза Дьо Гало.

За да подкрепи такава търговия, ЕЦБ може да разшири още повече наличността на ликвидни линии в евро за централни банки на страни извън еврозоната.

Този процес може да бъде подкрепен още повече, ако ЕЦБ най-сетне успее да емитира цифрова валута и разшири системата си за разплащения на едро Target, за да приема валути от страни като Индия, Швейцария, Великобритания, Канада или Бразилия, добави председателт на Френската централна банка.

Друг изключително важен въпрос, който възпира еврото, е относителният недостиг на ликвиден актив убежище. Европа може да разреши проблема, като слее съществуващ наднационален дълг и превърне съществуващ държавен дълг в истински европейски инструменти на суверенния дълг, предложи той.

Други стъпки за подкрепа на еврото може да включват увеличаване на рисковия капитал, създаване на европейска надзорна рамка за инвестиционни фондове и създаване на нов паневропейски правен и регулаторен режим, който компаниите могат да изберат, заменяйки тромавите и фрагментирани национални режими, допълни Дьо Гало.