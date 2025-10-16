Ръководството на ЕЦБ вижда упорита инфлация, но и ясен път за лихвените проценти

Въпреки че инфлацията в еврозоната ще остане упорита, настоящият път за лихвените проценти остава ясен. Това заяви гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Йоахим Нагел, цитиран от CNBC.

„Не виждам причина да променяме каквото и да е“, посочи той по време на годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка във Вашингтон.

Нагел каза, че напрежението в световната търговия е създало ситуация, при която всички са губещи. Той обаче изтъкна добрите новини за германската икономика от последните седмици, като изследователските институти в страната наскоро повишиха прогнозите си за растежа през 2025 г. В същото време Goldman Sachs очаква икономиката на Германия да се разшири с 1,4% през 2026 г. и с 1,8% през 2027 г.

Германският гуверньор посочи частното кредитиране като област на загриженост, отбелязвайки, че размерът на пазара и влиянието от по-малко регулирани участници е нещо, което регулаторите ще трябва да наблюдават внимателно.

В отделно интервю членът гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че препоръчва „гъвкав прагматизъм“ що се отнася до пътя на лихвените проценти.

„Ние сме в добра позиция, но добра позиция не означава фиксирана позиция“, посочи той.

Противоположно на своя колега от ЕЦБ Нагел, френският централен банкер предложи, че е по-вероятно следващото движение по лихвите да бъде понижение, отколкото повишение.

В същото време Пиер Вунш, гуверньор на Белгийската централна банка, каза, че вероятността ЕЦБ да понижи лихвите отново „е намалявала през последните няколко седмици или месеци“, отчасти поради силата на еврото.

„Инфлацията в сектора на услугите все още е 3%, така че това е нещо, което трябва да наблюдаваме“, предупреди той.