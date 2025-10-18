В ЕЦБ има съгласие за настоящите лихви, но мненията за бъдещето се разминават

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отнесе своята мантра, че лихвените проценти са на „добро място“, до Вашингтон - и получи подкрепа от почти всички свои колеги, които също отпътуваха за столицата на САЩ тази седмица, пише Bloomberg.

„Намираме се на добро място, но трябва да сме готови за всичко, което може да се случи“, каза тя. „Имаме позиция, която ни позволява да реагираме при нужда“, добави финансистът.

На въпрос дали цикълът на парично облекчаване е приключил, тя отговори: „Никога не бих казала това, защото смятам, че работата на централния банкер никога не е завършена.“

След осем последователни понижения на лихвите с по четвърт пункт, ЕЦБ поддържа разходите по заемите без промяна от юни насам и се очаква да направи същото и този месец. Докато повечето ѝ представители смятат, че цикълът на облекчаване вероятно е приключил, някои твърдят, че не бива да се изключват допълнителни стъпки в тази посока.

Централните банкери, изказали се в кулоарите на годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ), повториха посланието на Лагард, че ЕЦБ вероятно няма да намали основната си лихва, която е на ниво от 2% от юни, на заседанието този месец.

След това обаче мненията започнаха да се разминават.

Някои предупредиха, че рисковете за инфлацията са по-скоро в посока надолу и че по-вероятната следваща стъпка е намаляване на разходите по заемите. Други изразиха опасения, че ценовият натиск може да се окаже по-силен от очакваното и оставиха отворена вратата за ново повишение на лихвите като следваща мярка на ЕЦБ.

Трети - все още усещащи ефектите от неконвенционалните инструменти, използвани при предишни кризи - искат да запазят „боеспособността“ на банката и смятат, че задачата на ЕЦБ е изпълнена, освен ако не настъпи нов сериозен шок.

Главният икономист на базираната във Франкфурт финансова институция Филип Лейн се придържа към официалното становище за бъдещето на паричната политика. „Когато казваме, че решенията ни зависят от данните и се вземат на всяко заседание поотделно, ние наистина го мислим сериозно“, заяви той.

„Ще се опитаме да бъдем максимално отворени, заседание по заседание. Ако решим да направим нещо, ще го направим“, каза Лейн. „Можем да променим мнението си осем пъти годишно, но когато казваме, че решенията ни зависят от данните, го имаме предвид“, добави главният финансист на ЕЦБ.

„Чувствам се доста комфортно с настоящото положение,“ заяви гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел. „Ако новите данни ме накарат да мисля различно, съм отворен за промяна. Но засега смятам, че сме добре там, където сме.“

На този фон френският гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че ако има следващо движение на лихвите, е по-вероятно то да бъде намаление, отколкото повишение.

„Намираме се на добро място, но съм напълно съгласен с Кристин Лагард, че „добро място“ не означава „фиксирано място“, добави той.

Колегата му от Белгия Пиер Вунш посочи: „Не виждаме големи рискове за инфлацията нито в посока нагоре, нито надолу, но ако трябва да избирам, вероятно има малко повече рискове в посока надолу заради поскъпването на еврото, увеличения внос на евтини китайски стоки заради митата на американския президент Доналд Тръмп и състоянието на икономиката.“

„Има силен аргумент паричната политика да не се променя, докато сме близо до инфлация от 2% и няма външни шокове,“ каза от своя страна гуверньорът на Австрийската централна банка Мартин Кохер. „Важно е да запазим готовност за действие, за да можем да реагираме бързо“, смята той.

Оли Рен, ръководител на централната банка на Финландия, вижда двустранни рискове.

„В тази среда на несигурност, породена от търговски войни и геополитическо напрежение, е важно да запазим пълна свобода на действие и гъвкавост в паричната политика.“

„Фокусирам се повече върху натиск, който може да ускори инфлацията, отколкото върху фактори, които могат да забавят растежа,“ посочи Габриел Маклуф от Ирландия. „По отношение на това дали инфлацията ще е под или над 2%, аз се тревожа повече от второто“, каза той.

Централният банкер добави: „Следващата стъпка може да е и в двете посоки. Не съм от лагера, който иска ново понижение - по-скоро смятам, че сме в добра позиция, но трябва да внимаваме за ценовия натиск.“

Литовският гуверньор Гедиминас Шимкус заяви, че харесва идеята за предпазно намаление на лихвите.

„Прогнозата за инфлацията през 2028 г. ще бъде ключова за решението през декември. Ако тя е под целта, дори и малко, трябва да действаме“, изтъкна той.

Естонският му колега Мадис Мюлер посочи: „При настоящото ниво на лихвите трябва да бъдем търпеливи и внимателни към факторите, които могат да движат цените и нагоре, и надолу. Ограниченията върху износа на Китай показват как бариерите пред свободната търговия могат да окажат инфлационен натиск и в Европа. Трудно е да се предвиди кога отново ще е оправдана промяна в лихвите и не виждам причина да клоним към облекчаване.“

„Данните показват, че очакваното забавяне на инфлацията догодина може да е по-слабо от прогнозираното, което вероятно ще се отрази в следващите прогнози“, коментира временният ръководител на Словенската централна банка Примож Доленц.

„Рисковете за растежа остават малко надолу, но тези за инфлацията са почти балансирани. Това означава, че следващото движение може да е в която и да е посока. Засега сме в равновесие и не виждам основания за промяна на политиката.“

„Инфлацията всъщност се движи около нашата цел,“ заяви Олаф Слейпен, който пое поста на гуверньор на Нидерландската централна банка през юли, наследявайки Клаас Кнот.

По думите му паричната политика на Европейската централна банка е добре позиционирана, но членовете на Управителния съвет трябва да реагират, ако данните или прогнозите се променят.

„Въпреки търговските затруднения, икономиката на еврозоната се справя доста добре и има почти пълна заетост“, каза той. Въпреки това, според него, рисковете и несигурността остават значителни.

„Намираме се на добро място, но това не означава, че ще останем там завинаги,“ посочи Слейпен. „Разполагаме с инструментите, които могат да бъдат използвани, когато е необходимо. Това също е част от това да си в добро положение.“

„Не е ясно дали по-високите търговски мита ще имат дезинфлационен или инфлационен ефект,“ каза малтийският централен банкер Едуард Сиклуна. „Решението още не е взето“.

Той не очаква промяна на лихвите в края на месеца, но предвижда „по-интензивен“ дебат през декември, когато ще има повече данни и нови прогнози. „Ще са нужни убедителни аргументи за ново намаляване на лихвите - тежестта е върху тези, които искат облекчение, да убедят останалите“, добави той.

Очаква се инфлацията в еврозоната да се забави до 1,7% през 2026 г., преди да се върне до 1,9% през 2027 г. — малко под целта от 2%. В същото време прогнозите от септември показаха, че растежът ще се ускори през следващите тримесечия, главно благодарение на увеличените фискални разходи в Германия.

Повечето икономисти смятат, че ЕЦБ е приключила с понижаването на разходите по заемите. Инвеститорите също не очакват ново облекчаване до края на годината.