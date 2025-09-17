Ц. Цачев: Пазарите изконсумираха очакваното понижаване на лихвите в САЩ, възможна е корекция

Пазарите вече изконсумираха очакваното понижаване на лихвите в САЩ, възможна е корекция най-вече при рискови активи като акциите и златото. Тази прогноза направи Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в „ЕЛАНА Трейдинг“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Има 95% вероятност Федералният резерв да намали лихвите с 0,25 пункта. Разбира се, очакванията за по-голямо намаление винаги съществуват, но не стоят на дневен ред в този момент, защото това е само първа стъпка от процес с две или три намаления. По-важното е какво ще стане след заседанието, защото пресконференцията на Джером Пауъл ще ни даде яснота какво да очакваме занапред от Фед “, посочи той.

Според Цачев инвеститорите са притеснени за независимостта на Фед, която Тръмп напоследък непрекъснато атакува. По думите му американският президент иска Фед да се върне като купувач на държавен дълг, което ще помогне за рефинансирането на огромния дълг. Инвестиционният консултант смята, че Фед може да „обърка плановете“ на пазарите по два начина. „Първият е да каже, че икономическата ситуация е много тежка, а вторият да продължи да говори за инфлацията и да загатне за повишаване на лихвите“, каза Цачев, но предположи, че и двата сценария са много малко вероятни.

В анализа си за ситуацията на американския пазар инвестиционен консултант отбеляза, че ситуацията с потреблението е слаба, но не е „критична“, и това се отчита от пазарите. „В средата на годината станахме свидетели на стабилизация на пазара на труда, но това беше повлияно от твърдата антиимиграционна политика на Тръмп. Видяхме ревизията от 900 хиляди работни места, което подсказва, че ситуацията на пазара на труда е била много по-слаба“, припомни Цачев.

Той добави, че американските потребители бяха сериозно разклатени от митата на Тръмп. „Очакванията, че инфлацията ще се запази, разклати потребителското доверие. Ключовото тук е, че това не се прехвърли върху реалната икономика въпреки „песимстичните американци“. Ако обаче трендът се обърне, може да влезем в потребителска рецесия“, обясни пазарният анализатор.

Цачев е убеден, че американската икономика се нуждае от стимули. "Свалянето на лихвата ще се отрази върху разходите за жилища и кредити, а бизнесът трябва да получи уверение, че не бива да съкращава повече работни места", коментира той.

Пазарният анализатор е на мнение, че при търговските сделки единственият успех, с който Тръмп може да се похвали, е сделката с Европейския съюз и споразумения с малки партньори в Азия. Цачев е категоричен, че всички мита са допълнителен данък върху потребителите в САЩ.

Започна ли поевтиняване на европейските акции? Усеща ли се липсата на долари извън САЩ? Каква е ситуацията на кредитния пазар? Какъв ще е икономическият ефект от сделките, които Тръмп предстои да сключи с Великобритания? Каква ще е политическата игра на Тръмп и Ванс спрямо Европа? Стават ли по-предпазливи инвеститорите?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.