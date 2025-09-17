Великобритания търси блясъка на Тръмп, за да прикрие собствените си кризи

Пищността и помпозността на държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания вероятно ще предложат добре дошло отвличане на вниманието от нарастващите проблеми на британското правителство на вътрешния фронт, пише CNBC.

Посещението, което ще започне в сряда, когато Тръмп и първата дама Мелания ще бъдат почетни гости на крал Чарлз III и кралица Камила в Уиндзор, се случва в труден момент за британския премиер Киър Стармър.

През последните две седмици вицепремиерът на Стармър и близък съюзник Анджела Рейнър подаде оставка след скандал с жилищен данък, което доведе до големи размествания в кабинета. След това Стармър уволни посланика на Великобритания в САЩ Питър Манделсън заради връзките му със скандално известния финансист Джефри Епстийн.

Над 100 хил. души присъстваха на масов протест в центъра на Лондон миналия уикенд, за да изразят гнева си от сякаш неконтролируемите цифри за имиграцията, а сред депутатите в собствената Лейбъристка партия на Стармър се засилва недоволството относно способността му да ръководи страната.

На този фон Стармър ще се стреми да извлече максимална полза от държавното посещение, показвайки целия блясък, който Тръмп, англофил и почитател на кралското семейство, изглежда цени.

Великобритания прави това, в което е най-добра

Няма съмнение, че Великобритания е в добра позиция да впечатли Тръмп и първата дама, показвайки своята „мека сила“ на древна традиция и церемониалност, както и организирайки събития, които демонстрират „специалните отношения“ между трансатлантическите съюзници на културно и търговско ниво.

Това не е първото кралско родео на Тръмп, тъй като първото му държавно посещение беше през 2019 г., когато беше гост на покойната кралица Елизабет II.

В сряда семейство Тръмп ще бъде посрещнато с кралски салют в Уиндзорския замък от крал Чарлз и кралица Камила, което ще последва процесия с карети в Уиндзор, където мерките за сигурност са затегнати преди посещението, като полицейските екипи претърсват и обезопасяват канализацията, входовете, пътищата и маршрута на процесията тази седмица.

По-късно президентът ще положи венец на гроба на кралица Елизабет II, последвано от прелитане на американски военни изтребители F-35 заедно с британските Red Arrows. Денят ще приключи с държавен прием, по време на който кралят и президентът ще произнесат речи.

Търговията ще бъде в центъра на вниманието в четвъртък, като президентът ще се отправи към Чекърс, резиденцията в провинцията на действащите британски премиери, за поредица от двустранни срещи със Стармър, представители от областта на търговията и бизнес лидери.

Великобритания беше първата страна, която подписа търговско споразумение с Тръмп и получи базово мито от 10% върху износа си за САЩ. Сега Лондон се надява да подпише поредица от други споразумения с президента, като вече са предвидени технологични партньорства и енергийни сделки. Сред тях Blackrock вече обяви инвестиция от 500 млн. паунда в британски центрове за данни, а Alphabet съобщи, че ще вложи 5 млрд. паунда в изкуствен интелект във Великобритания. Освен това двете страни обявиха партньорство в областта на ядрената енергия, включително нова атомна електроцентрала в Хартълпул.

Великобритания ще се стреми също да финализира споразумение за намаляване на митата върху износа на стомана и алуминий. Страната избегна налог от 50% върху износа си на метали за САЩ и получи мито от 25%, но се стреми да го намали още повече със споразумение за квоти относно количеството на металите, които могат да се изнасят за САЩ.

По-късно в четвъртък премиерът и президентът ще дадат съвместна пресконференция.

Стармър се нуждае от добри новини

Няма съмнение, че Стармър се нуждае от известна почивка от вътрешните проблеми, а Тръмп може би е човекът, който би могъл да му я осигури.

Одобрението на лейбъристите и Стармър намалява. Допитване на YouGov, проведено на 8 септември, показа, че 69% от анкетираните не одобряват правителството, а само 12 на сто го одобряват, останалите нямат мнение.

Представянето на лейбъристите на местните избори следващия май вероятно ще се окаже решително за политическото бъдеще на Стармър. Бедата за партията изглежда още по-голяма, като се има предвид убедителната ѝ победа през юли миналата година, която ѝ донесе значително мнозинство в парламента.

„Лейбъристите се провалят, защото Стармър е адвокат, а не лидер и в партията липсва вътрешна дисциплина. Няма смисъл от огромно мнозинство, ако партията няма волята да го упражни, като провежда ефективно строги политики“, казва Бил Блейн, пазарен стратег и бивш инвестиционен банкер в бюлетина си Blain’s Morning porridge в понеделник.

Не е ясно доколко Тръмп обръща внимание на рейтингите на Стармър и на тези на неговия новоизлюпен съперник Найджъл Фараж, лидер на популистката дясна партия „Реформирай Обединеното кралство“, но британското правителство ще се постарае да извлече максимална полза от явното естествено благоразположение на Тръмп към Стармър.

Въпреки политическите им различия Тръмп изглежда истински харесва британския премиер и Великобритания.

През юни, когато американският президент беше попитан дали Великобритания ще бъде защитена от по-високите мита, той отговори: „Великобритания е много добре защитена. Знаете ли защо? Защото ги харесвам. Това е най-добрата им защита“.

Това може да е нещо, за което правителството да се хване в трудни времена.