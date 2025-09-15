Визитата на Тръмп във Великобритания ще доведе до нови сделки за над 10 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да обяви икономически сделки на стойност над 10 млрд. долара по време на посещението си в Обединеното кралство, съобщава Bloomberg, цитирайки високопоставени американски служители.

Визитата ще включва постигането на научно и технологично партньорство, което се очаква да доведе до милиарди долари нови инвестиции.

Очаква се Тръмп и британският премиер Киър Стармър да представят споразумение за сътрудничество в областта на отбранителните технологии, както и действия за задълбочаване на връзките между водещите финансови центрове в двете страни.

Сделките да бъдат обявени – поне частично – на бизнес прием, организиран от финансовия министър на Великобритания Рейчъл Рийвс, с участието на Тръмп и Стармър. Няколко водещи американски технологични лидери, включително Дженсън Хуанг от Nvidia Corp. и Сам Алтман от OpenAI Inc., вероятно ще участват в кръгли маси в четвъртък в Чекърс, вилата на премиера.

Последните развития ще допълнят предварително обявените планове за подписване на споразумение, което ще улесни изграждането на атомни електроцентрали за двете страни, позволявайки използването на взаимните оценки на безопасността на проектите на реактори за ускоряване на издаването на разрешителни.

Въпреки набраната скорост по някои икономически сделки, американските представители посочиха, че е малко вероятно визитата да включва сделка, която би довела до намаляване на американските мита върху шотландското уиски, обект на лобиране от страна на Стармър. Представителите също така сигнализираха, че е малко вероятно да се разрешат дългогодишните опасения от страна на Тръмп относно усилията на британското правителство да регулира водещите американски технологични компании Apple Inc. и Alphabet Inc. заради доминацията им на пазара на смартфони.

Американските представители също така избегнаха въпросите относно това дали президентът ще изрази загриженост относно Закона за онлайн безопасност, който предоставя на правителството на Обединеното кралство широки правомощия за регулиране на интернет съдържание, считано за незаконно или вредно за деца, и който предизвика гнева на консерваторите в САЩ, които го определиха като нарушение на свободата на словото.

Законопроектът определено е въпрос, който екипът на Тръмп обмисля, изтъква един източник, като добавя, че не е ясно как това би могло да повлияе на разговора между президента на САЩ и Стармър.

Очаква се американската делегация във Великобритания да включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, посланика на САЩ във Великобритания Уорън Стивънс, началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и други висши представители на администрацията. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще придружи президента по време на пътуването.