Пауъл подкрепя намаления на лихвите през 2025 г., но бъдещето след това е неясно

Федералният резерв на САЩ е готов отново да намали лихвените проценти този месец, тъй като в момента отслабващият пазар на труда натежава повече от страховете за инфлацията. Но този баланс може да не се задържи дълго, пише Bloomberg.

В централната банка има група, която призовава за предпазливост, посочвайки, че цените са над целевото ниво от години и все още са под натиск за покачване. Дори някои финансисти, които са отворени към още две намаления на лихвите тази година, не са толкова уверени, че да прогнозират същата тенденция за по-нататък.

Всичко това означава, че пътят на разходите по заемите през 2026 г. е далеч по-неясен от плавния спад, на който в момента залагат финансовите пазари.

Икономическите данни не помагат, защото сочат в различни посоки - растежът и потреблението остават стабилни, докато наемането на работници се забавя. Спирането на работата на американската администрация, което блокира публикуването на редица ключови икономически показатели, само влошава ситуацията. А изявленията на представителите на Фед се превръщат във все по-разгорещен дебат.

Предупреждението на Пауъл за заетостта

Задачата да обедини тези различаващи се позиции в единна политика пада върху председателя Джером Пауъл. Според него има опасности от забавяне на действията за защита на заетостта. Той вече сигнализира, че на следващото заседание на Фед, насрочено за 28-29 октомври, лихвите ще бъдат намалени.

Слабият ръст на новите служители през последните месеци, заедно с масивните корекции в посока надолу на предишни данни, подкопаха широко разпространеното убеждение, че пазарът на труда в САЩ е в отлично състояние. Новото определение е „икономика с ниско наемане и ниско освобождаване“ – без признаци за масови съкращения. Пауъл предупреждава, че това равновесие може да се окаже крехко.

„Стигнали сме до точка, в която по-нататъшният спад в обявените работни позиции много вероятно ще се прояви чрез нарастване на безработицата“, посочи той по време на икономическа конференция на 14 октомври.

Коментарите му се възприеха като потвърждение за предстоящо понижение с четвърт пункт този месец. Трейдърите вече очакваха това и са убедени, че ще има още едно намаление през декември.

След това обаче нещата вероятно ще се усложнят – или дори по-рано, според бившия президент на клона на Фед в Сейнт Луис Джеймс Бълард.

„Октомврийското намаление ще се случи“, посочва той. „Но докато следващо понижение остава вероятно, фактът, че инфлацията остава бърза и че растежът изглежда доста силен, поставя под въпрос решението през декември“, добавя експертът.

Ястребовата* позиция е достатъчно силна, за да убеди 8 от общо 19 представители на Фед да прогнозират, че догодина няма да има нови понижения. Мнозина виждат трайна заплаха за цените от митата на президента Доналд Тръмп, особено след последния скандал между САЩ и Китай.

„Несъмнено има рискове за пазара на труда, но както администрацията показа миналата седмица с обявяването на възможни нови мита, има и рискове за инфлацията, особено ако икономиката продължи да се движи стабилно“, коментира Тим Махеди, бивш старши съветник във Фед в Сан Франциско.

Какво следва за Фед и икономиката

Във Фед досега водещи в призивите за намаления бяха членовете на Управителния съвет Кристофър Уолър и Мишел Боуман, които поставят заетостта като свой основен приоритет.

Сега към вътрешния дебат се присъединява и нов глас – Стивън Миран, назначен от Доналд Тръмп. Той встъпи в длъжност миналия месец, докато е в неплатен отпуск като един от водещите икономически съветници на президента. Миран призовава за бърза серия от понижения с по половин пункт, но засега остава изолиран в това си искане.

Още една причина бъдещият курс на лихвите да е труден за прогнозиране е, че и вътре във Фед, и в американската икономика предстоят промени.

Мандатът на Пауъл като председател изтича през май. Тръмп вече обяви, че ще избере негов наследник, който е привърженик на по-евтините заеми, и търси други начини да насочи централната банка в тази посока. Но двама регионални председатели на Фед, които ще получат право на глас догодина – Бет Хамак от Кливланд и Лори Логан от Далас – са сред онези, които сигнализират за предпазливост по отношение на новите намаления.

„В крайна сметка балансът между рисковете за заетостта и инфлацията ще оформи политиката през 2026 г. и това вероятно ще доведе до по-предпазлив Фед, отколкото инвеститорите очакват сега“, смята Стефани Рот, главен икономист в Wolfe Research LLC.

„Вероятно централната банка ще направи по-малко понижения, отколкото пазарите са заложили,“ каза тя. „Това може да стане ясно още в началото на следващата година“.

* Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.