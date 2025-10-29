Пауза вместо понижение - разумният ход за Федералния резерв?

Инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ да намали основната лихва на заседанието си днес, 29 октомври, и още веднъж до края на годината. Но в момента, при огромна несигурност относно посоката на икономиката, аргументите за понижаване на разходите по заемите са слаби. Би било по-мъдро за централната банка да направи пауза, пише Bloomberg.

Основната потребителска инфлация леко се забави през септември, но при ниво от 3%, където се задържа през последната година, тя остава значително над целта от 2%. Вярно е, че, както представителите на Фед подчертават, пазарът на труда се е охладил, но безработицата, която през август беше 4,3%, все още отговаря на ангажимента на банката за „максимална заетост“. Като се имат предвид тези две числа, председателят на Фед в Далас Лори Логан беше права, когато по-рано този месец каза, че „сме по-далеч от целите си по отношение на инфлацията“.

Други представители на Фед, включително председателят Джером Пауъл, твърдят, че балансът на рисковете се е променил. Според тях целта за заетостта вече е в по-голяма опасност от инфлационната. Може би, но това не е ясно.

Допълнителното охлаждане на пазара на труда напоследък се проявява чрез по-бавно наемане на нови служители, съчетано с по-бавно освобождаване на персонал. Несигурността около митата на президента Доналд Тръмп вероятно е намалила търсенето на труд, но засилените мерки срещу незаконната имиграция са свили предлагането. Този необичаен модел помага да се обясни защо безработицата остава на сравнително стабилно ниво. Това не алармира за спешна нужда от намаляване на лихвите.

Перспективите за инфлацията също са неясни. До момента разходите от по-високите мита се прехвърлят към потребителите по-бавно, отколкото мнозина очакваха, вероятно защото компаниите изчакват да видят какво ще се случи. Ако е така, предстои допълнително ускоряване на инфлацията, предизвикано от митата. Това може да повиши заплатите, правейки по-бързата от целевата инфлация по-устойчива.

Допълнителен проблем за Фед е, че спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, което навлезе във втория си месец, забави или отмени публикуването на редица ключови доклади. Дори при нормално постъпващи данни, разбирането на състоянието на икономиката би било трудно. Без тях задачата става почти невъзможна.

При всички тези несигурности въпросът е защо инвеститорите са толкова уверени, че следва намаление на лихвата тази седмица, с още едно през декември? Отчасти причината е, че Пауъл и колегите му са ги накарали да го очакват. Последният икономически преглед на Фед предвижда федералната лихва да е на ниво от 3,6% до края на годината, което означава намаления с още 50 базисни пункта. Освен това последните коментари на представителите на Фед подчертават новата логика за „баланс на рисковете“ (като се дава по-голямо значение на заетостта, отколкото на цените), която Пауъл използва, за да оправдае септемврийското понижение.

Проблемът е, че пазарните прогнози често се превръщат в частично самопотвърждаващи се, защото централната банка не иска да изненадва инвеститорите без сериозна причина. Парадоксално, липсата на данни и засилената несигурност около митата и пазара на труда се превръщат в аргументи за продължаване на намаленията вместо, както би трябвало, за предпазливост.

Очакваното намаление от 25 базисни пункта само по себе си не е голямо. И Пауъл и колегите му може да се окажат прави относно баланса на рисковете, в който случай продължаването на облекченията би било правилното решение. Но засега, доколкото е известно, икономиката расте, безработицата е ниска, а инфлацията е по-ускорена от желаното. Защо да не изчакаме и да видим какво предстои?